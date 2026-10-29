CAMION

Il nuovo parcheggio per i camion “a 5 stelle” arriva a San Giuliano Milanese, alle porte di Milano. Non è un hotel, naturalmente: è il nuovo Enilive Truck Point, un’area di sosta con 64 posti per mezzi pesanti, servizi pensati per chi guida per lavoro e una certificazione europea che premia gli standard di sicurezza. Si trova nella stazione di servizio già esistente tra viale Lombardia e via Volturno, vicino all’uscita dell’A1.

Parcheggio per i camion “a 5 stelle”: cosa offre davvero

Docce, bagni rinnovati, lavatrici, asciugatrici, Wi-Fi gratuito e una zona relax: qui la pausa obbligata può diventare un momento per recuperare energie. L’Enilive Café è aperto sette giorni su sette, dalla colazione alla cena, con proposte calde e fredde. Per i veicoli refrigerati sono disponibili anche collegamenti elettrici, utili durante le soste più lunghe.

Il paragone con le “5 stelle” racconta la qualità dei servizi, ma non indica una classificazione ufficiale. Il riconoscimento ottenuto dalla struttura è un altro: la certificazione SSTPA Gold, rilasciata da DEKRA secondo lo standard europeo per le aree di sosta sicure.

Sicurezza Gold: accessi controllati e videosorveglianza

L’intero Truck Point è videosorvegliato e protetto da sistemi di controllo degli accessi. Una differenza concreta per gli autotrasportatori, che durante il riposo devono poter lasciare il veicolo e il carico in un’area sorvegliata. È il primo Truck Point Enilive in Italia a ottenere il livello Gold.

La stazione offre anche diesel HVO, biocarburante utilizzabile nei motori diesel approvati per il suo impiego, e accetta la Multicard TruckPass24, dedicata alla gestione dei rifornimenti e dei servizi per le flotte.

Un parcheggio per i camion nel piano europeo delle soste

L’apertura rientra in un progetto di ammodernamento di cinque aree Enilive, cofinanziato dall’Unione europea tramite Connecting Europe Facility. Una è già stata inaugurata in Austria; altre tre sono in realizzazione in Germania.

In Italia, intanto, Enilive ha rinnovato anche i Truck Point di Cecina, Pontedera e Collesalvetti. A San Giuliano Milanese la novità non è il distributore, ma uno spazio dedicato a chi percorre le grandi rotte della logistica. E che, prima di ripartire, ha bisogno di molto più di un posto dove parcheggiare. Una risposta concreta a un’esigenza spesso trascurata: riposare in sicurezza durante il viaggio, senza rinunciare ai servizi essenziali.