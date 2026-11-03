CAMION

Multe fino a 680 euro e distanza minima di 20 metri

Divieto di sorpasso per i camion nei cantieri autostradali, multe fino a 680 euro e distanza minima di 20 metri dal veicolo davanti. Sono le misure previste dallo schema del nuovo Codice della strada, in esame parlamentare. Una stretta mirata ai tratti interessati dai lavori, non un blocco generale dei sorpassi sulle autostrade.

Divieto di sorpasso: dove scatterà e per quali camion

La disposizione, contenuta nell’articolo 55, comma 11, riguarda i veicoli destinati al trasporto merci con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Nei cantieri di autostrade e strade extraurbane principali non potranno superare altri veicoli, anche con due o più corsie aperte, salvo diversa segnalazione.

Conta nei tratti dove oggi il sorpasso non è già vietato dalla segnaletica: se il testo sarà confermato, sarà la presenza del cantiere a far scattare la restrizione.

Multe da 170 a 680 euro: quanto si rischia

Per chi viola il nuovo divieto la sanzione proposta va da 170 a 680 euro. Per la violazione, la tabella allegata allo schema non indica né perdita di punti né sanzioni accessorie. Restano però distinte le infrazioni di altri divieti di sorpasso, che possono comportare conseguenze pesanti.

Nei cantieri almeno 20 metri di distanza

C’è un secondo obbligo: i conducenti di veicoli oltre 3,5 tonnellate dovranno mantenere almeno 20 metri dal veicolo che precede, nei cantieri autostradali ed extraurbani principali, salvo diversa segnalazione.

La multa proposta va da 40 a 160 euro. I 20 metri sono una soglia minima: velocità, pioggia e condizioni della strada possono richiedere più spazio.

File parallele: cosa cambia sulle autostrade a tre corsie

Lo schema del nuovo Codice della strada consentirebbe la circolazione per file parallele sulle autostrade e strade extraurbane principali con almeno tre corsie per senso di marcia, anche senza traffico intenso.

Rimangono le restrizioni per i mezzi pesanti: i camion merci oltre 5 tonnellate e i complessi lunghi più di 7 metri non possono usare, salvo diversa segnalazione, corsie diverse dalle due più a destra.

Quando entrano in vigore le nuove regole

Al 2 novembre 2026 le misure non sono in vigore. Lo schema del nuovo Codice della strada indica il 1° aprile 2027 per l’entrata in vigore del Codice e il 1° gennaio 2028 per l’efficacia delle disposizioni, subordinata al regolamento, con possibile slittamento.