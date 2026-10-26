CAMION

Il primo via libera del nuovo Codice della Strada alle nuove disposizioni sui camion da 18 metri apre prospettive interessanti per l’autotrasporto.

Con i camion da 18 metri si potranno trasportare più merci e ridurre il numero dei viaggi. Per le aziende di autotrasporto resta però il problema del carburante. Per contenere i consumi possono essere utili anche software dedicati e sistemi di intelligenza artificiale.

Il 13 ottobre 2026 il CdM ha dato il via libera preliminare al nuovo Codice della Strada. Tra le novità previste c’è il riconoscimento degli autoarticolati fino a 18 metri. Una misura che le aziende di autotrasporto chiedono da anni.

Con mezzi più lunghi si potranno caricare più merci e ridurre il numero dei viaggi. Il risparmio dipenderà però anche dal tipo di trasporto, dai percorsi e da come vengono utilizzati i camion.

Resta poi la questione del carburante, una delle principali spese per le aziende del settore. I consumi cambiano in base al peso del carico, al traffico, alle condizioni della strada e allo stile di guida.

Per controllare i consumi si possono usare software che analizzano i dati dei camion. I dati raccolti permettono di individuare i consumi più elevati e intervenire per ridurli.

In alcuni software viene utilizzata anche l’intelligenza artificiale. Questi sistemi possono prevedere i consumi e dare indicazioni al conducente durante il viaggio, contribuendo a evitare sprechi di carburante.

Nuovo Codice della Strada: camion da 18 metri

La novità non arriva all’improvviso. La circolazione dei camion da 18 metri era già stata consentita dal Decreto Infrastrutture del 2021. Restavano alcuni vincoli regolamentari che ne ostacolavano la piena omologazione.

Il nuovo Codice della Strada punta a superare queste limitazioni e a completare il percorso iniziato con il cosiddetto Progetto 18, promosso da ANFIA e ANITA.

La sperimentazione, durata oltre quindici anni, ha coinvolto 330 complessi veicolari, sottoposti a verifiche riguardanti sicurezza, manovrabilità, guidabilità e prestazioni operative.

I risultati hanno mostrato che mezzi più lunghi possono offrire prestazioni di sicurezza sostanzialmente equivalenti a quelle degli autoarticolati tradizionali, garantendo al tempo stesso una migliore efficienza logistica.

La maggiore capacità di carico permette di evitare almeno un viaggio ogni dieci, a parità di merci trasportate.

Un dato significativo per un comparto nel quale ogni chilometro ha un costo, soprattutto quando si considerano carburante, personale, manutenzione e gestione dei mezzi.

L’approvazione definitiva del provvedimento resta comunque un passaggio necessario prima che le nuove disposizioni possano trovare piena applicazione.

Meno viaggi, ma quanto carburante si risparmia davvero?

Ridurre il numero dei viaggi è certamente un vantaggio. Significa poter contenere i chilometri complessivi necessari per movimentare le merci e, di conseguenza, anche una parte dei consumi e delle emissioni.

Ma il risultato finale dipende da come vengono utilizzati i veicoli. Un autoarticolato più lungo, magari a pieno carico, deve affrontare gli stessi problemi quotidiani di qualsiasi altro mezzo pesante: traffico, salite, rallentamenti, variazioni di velocità e condizioni meteorologiche.

Il carburante consumato lungo una tratta non dipende soltanto dalle caratteristiche del camion. Contano il peso trasportato, il percorso scelto e il comportamento alla guida.

Ecco perché la maggiore capacità di carico non elimina la necessità di ottimizzare ogni viaggio. Anzi, rende ancora più interessante per le aziende conoscere e controllare i consumi reali delle proprie flotte.

La domanda, per chi gestisce decine o centinaia di camion, diventa quindi molto concreta: quanto si può risparmiare intervenendo anche sul modo in cui i mezzi vengono guidati?

Software intelligenti alleati dell’autotrasporto

Fino a qualche anno fa, i consumi venivano analizzati soprattutto a viaggio concluso. Si esaminavano i dati raccolti e si valutavano le prestazioni del camion. Oggi è possibile fare queste verifiche anche prima della partenza e mentre il mezzo è in marcia.

I software basati sull’intelligenza artificiale analizzano le caratteristiche del camion, il peso del carico e le condizioni della strada. Da questi dati ricavano una stima dei consumi. Durante il viaggio possono anche suggerire al conducente come regolare la velocità e le accelerazioni.

Questi software utilizzano l’IA per prevedere i consumi di carburante. Gli algoritmi analizzano i dati del camion e le condizioni del percorso. In questo modo possono individuare le velocità e le accelerazioni che permettono di consumare meno.

La velocità non è l’unico elemento da considerare. Incidono anche le accelerazioni, le frenate e il modo in cui vengono affrontate salite e discese. Anticipare un rallentamento, ad esempio, può evitare di frenare bruscamente e dover accelerare subito dopo. Naturalmente, ogni indicazione deve essere compatibile con le condizioni della strada e con la sicurezza.

Per chi gestisce una flotta, anche differenze contenute nei consumi possono avere un peso. I mezzi percorrono migliaia di chilometri al mese.

Tra le aziende che lavorano su queste tecnologie c’è MinervaS scale-up deeptech nata come spin-off dell’Università degli Studi di Salerno. La società sviluppa software per l’ottimizzazione dei consumi energetici dei veicoli e delle flotte.

MinervaS ed enaide®: l’intelligenza artificiale riduce i consumi dei camion

La soluzione proposta da MinervaS è enaide®, una piattaforma software che aiuta conducenti e fleet manager a ridurre i consumi dei veicoli.

Il sistema analizza i dati del mezzo e le condizioni di guida. Non si limita a registrare il carburante consumato, ma permette di intervenire anche prima e durante il viaggio.

enaide® utilizza algoritmi e modelli matematici per analizzare i dati del camion. Il software tiene conto del carico, del traffico e delle condizioni della strada. Durante il viaggio suggerisce al conducente come ridurre i consumi.

Prima della partenza, enaide® stima i consumi e le emissioni di CO₂. I dati possono essere utilizzati per organizzare i viaggi e valutarne i costi.

Durante il viaggio, il software suggerisce al conducente come gestire velocità e accelerazioni. Le indicazioni vengono elaborate considerando il traffico, le condizioni meteorologiche e il carico trasportato. L’obiettivo è ridurre i consumi mantenendo sempre la sicurezza alla guida.

Una volta concluso il viaggio, enaide® mette a disposizione report sui consumi, sulle emissioni e sulle prestazioni del veicolo. I fleet manager possono così esaminare i risultati e individuare gli aspetti su cui intervenire.

Quanto carburante si può risparmiare con enaide®?

Secondo i risultati delle sperimentazioni condotte da MinervaS su flotte commerciali e industriali, enaide® consente di ottenere un risparmio medio di carburante superiore al 15% per flotta.

Per il fleet manager significa poter individuare eventuali inefficienze e valutare dove intervenire. Per il conducente, invece, vuol dire disporre di un supporto tecnologico che tiene conto delle condizioni effettive in cui si trova a operare.

Risparmio energetico e Certificati Bianchi

Un’ulteriore opportunità economica per le imprese può arrivare dai Certificati Bianchi, conosciuti anche come Titoli di Efficienza Energetica.

Il meccanismo nazionale permette di valorizzare determinati interventi di miglioramento dell’efficienza energetica, secondo le regole e i requisiti previsti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Anche gli interventi legati al miglioramento dello stile di guida possono rappresentare un ambito di interesse, quando i risparmi energetici ottenuti sono misurabili, verificabili e riconosciuti nell’ambito di progetti ammissibili.

Per le aziende di autotrasporto, questo significa poter valutare non soltanto il risparmio diretto sul carburante, ma anche eventuali strumenti di valorizzazione economica dell’efficienza energetica, nel rispetto delle condizioni previste dal meccanismo.

Una tecnologia anche per i camion già in circolazione

Un altro elemento riguarda la possibilità di utilizzare enaide® anche sui mezzi già operativi, senza dover sostituire l’intera flotta o effettuare interventi strutturali sui veicoli.

La piattaforma è modulare, può integrarsi con i sistemi di fleet management tramite API ed è progettata per diverse tipologie di veicoli e alimentazioni, compresi i mezzi pesanti.

Lo sviluppo della tecnologia si inserisce inoltre in un sistema di collaborazioni industriali che comprende Iveco, eXyond, TEXA, Vodafone IoT e Würth Italia, con attività che riguardano l’integrazione sui veicoli, la connettività, la componentistica e la distribuzione commerciale.

Non si tratta, quindi, di una tecnologia riservata agli autoarticolati da 18 metri. Il suo impiego riguarda l’efficienza delle flotte nel loro complesso, indipendentemente dalla lunghezza dei veicoli.

Camion da 18 metri e consumi: la vera opportunità è combinare le innovazioni

Il nuovo Codice della Strada introduce una prospettiva interessante per il settore: migliorare l’efficienza del trasporto aumentando la quantità di merci movimentabili con un singolo viaggio.

I software intelligenti possono aggiungere un ulteriore livello di ottimizzazione, intervenendo sul consumo energetico dei singoli veicoli.

Sono due strumenti diversi, ma complementari. Da una parte, gli autoarticolati da 18 metri possono contribuire a ridurre il numero di viaggi necessari. Dall’altra, tecnologie come enaide® permettono di lavorare sull’efficienza di ciascuna tratta, attraverso dati, analisi e suggerimenti di guida.

La possibilità di utilizzare questi sistemi anche sui camion già in circolazione offre inoltre alle aziende uno strumento per migliorare l’efficienza senza dover necessariamente attendere il rinnovo del parco veicolare.

Naturalmente, i benefici dipendono dalle caratteristiche della flotta, dai percorsi e dalle condizioni di utilizzo. Non esiste una percentuale di risparmio valida per tutti.

Per le imprese di autotrasporto, però, il controllo dei costi passa sempre più dalla capacità di misurare e migliorare le prestazioni dei propri veicoli.

Il futuro dell’autotrasporto non dipenderà soltanto da quanti metri misura un camion, ma anche da quanto efficientemente riesce a percorrerli.

Ed è proprio su questa seconda sfida che MinervaS, attraverso enaide®, punta a offrire nuovi strumenti alle aziende del trasporto merci.

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