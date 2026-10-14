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Gli autoarticolati da 18 metri si avvicinano al pieno riconoscimento normativo. La novità arriva dal nuovo Codice della Strada. Approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 13 ottobre 2026.

Il provvedimento affronta un problema rimasto irrisolto per anni. La circolazione dei mezzi più lunghi era già prevista dalla legge. Mancavano però gli adeguamenti regolamentari necessari per consentirne la normale produzione e omologazione.

Un passaggio importante per i costruttori di semirimorchi. Le imprese di autotrasporto potranno valutare nuove soluzioni per aumentare la capacità di carico.

Autoarticolati da 18 metri: cosa cambia con il nuovo Codice della Strada

Nel 2021 era arrivato il Decreto Infrastrutture. Il provvedimento aveva modificato l’articolo 61 del Codice della Strada. Per gli autoarticolati il limite era passato da 16,50 a 18,75 metri. Restavano però alcune condizioni da rispettare.

La modifica aveva aperto alla circolazione dei complessi più lunghi sul territorio nazionale. Non aveva però risolto tutte le questioni legate alla loro omologazione.

L’ostacolo principale era rappresentato dall’articolo 216 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, rimasto legato alle dimensioni dei veicoli tradizionali.

La disposizione prevede infatti due limiti precisi per i semirimorchi:

12 metri di distanza massima tra l’asse della ralla e la parte posteriore del semirimorchio;

di distanza massima tra l’asse della ralla e la parte posteriore del semirimorchio; 2,04 metri tra lo stesso asse e qualsiasi punto della parte anteriore.

Il rispetto di queste quote è rimasto determinante per l’omologazione ordinaria. In caso contrario, il semirimorchio viene considerato eccezionale per il superamento dei limiti di sagoma.

Il nuovo Codice della Strada punta ora a superare le limitazioni regolamentari residue. L’obiettivo è creare le condizioni per la piena produzione e omologazione degli autoarticolati da 18 metri. Senza dover ricorrere alle procedure previste per i veicoli eccezionali.

Per l’effettiva applicazione delle nuove regole sarà comunque necessario attendere il completamento dell’iter normativo.

Progetto 18, oltre quindici anni di prove su strada

Il percorso verso l’utilizzo degli autoarticolati più lunghi è cominciato nel 2008. Con l’avvio del Progetto 18.

La sperimentazione ha coinvolto 330 complessi veicolari. Un trattore e un semirimorchio. La lunghezza complessiva era di 18 metri. Circa un metro e mezzo in più rispetto agli autoarticolati tradizionali.

I veicoli sono stati impiegati in condizioni operative reali. Durante le prove sono stati monitorati diversi aspetti: comportamento su strada, guidabilità, stabilità, manovrabilità e sicurezza.

I risultati hanno mostrato prestazioni sostanzialmente equivalenti a quelle dei complessi da 16,50 metri.

La maggiore lunghezza, quindi, non ha comportato peggioramenti significativi nelle condizioni esaminate. Ha invece consentito di aumentare lo spazio disponibile per il trasporto delle merci.

Un risultato che ha contribuito a sostenere il percorso verso il riconoscimento normativo.

Maggiore capacità di carico: un viaggio in meno ogni dieci

Gli autoarticolati da 18 metri offrono più spazio per le merci. Il peso massimo consentito, però, non cambia.

Il vantaggio riguarda soprattutto i prodotti voluminosi. In questi casi, il semirimorchio si riempie prima di raggiungere il limite di peso.

La sperimentazione ha mostrato anche un altro risultato. Con questi mezzi si può evitare almeno un viaggio ogni dieci, trasportando la stessa quantità di merci.

Per le imprese significa poter ridurre il numero delle percorrenze. Un beneficio che riguarda anche i consumi di carburante e i costi legati all’utilizzo dei mezzi.

Con meno viaggi si riducono anche il traffico e le emissioni di CO₂.

Il risparmio è maggiore sulle tratte regolari. Qui i semirimorchi viaggiano spesso a pieno carico. Le consegne, inoltre, vengono programmate in anticipo.

Cosa succede con il nuovo Codice della Strada

Il via libera del Consiglio dei ministri rappresenta un passaggio importante, ma non conclude l’iter della riforma.

Il testo dovrà ottenere l’approvazione definitiva. Solo con il completamento del percorso normativo sarà possibile applicare pienamente le nuove disposizioni.

Per il settore dell’autotrasporto, il cambiamento atteso riguarda soprattutto la possibilità di omologare e utilizzare in modo ordinario i semirimorchi più lunghi.

Si tratta di un aspetto decisivo anche per gli investimenti. Le imprese hanno bisogno di sapere quali veicoli potranno acquistare, immatricolare e impiegare senza dover ricorrere a procedure particolari.

Dopo oltre quindici anni di sperimentazione, gli autoarticolati da 18 metri si avvicinano così a una nuova fase. Quella dell’impiego ordinario nel trasporto merci nazionale.