Un nuovo attacco hacker contro siti web italiani dei settori chiave come governo, trasporti e banche, da parte degli hacker filorussi del gruppo NoName057.

Un nuovo attacco informatico oggi. L’Italia continua a essere bersaglio per il settimo giorno consecutivo, il gruppo NoName057 ha lanciato una serie di attacchi contro siti web italiani, colpendo settori chiave come ministeri, trasporti, banche. Tra gli obiettivi presi di mira anche il sito personale della premier Giorgia Meloni.

Attacco hacker: colpiti ministeri, trasporti e banche

Secondo quanto riportato, l’ondata di attacchi informatici ha coinvolto diversi siti istituzionali e aziendali.

Ecco l’elenco dei siti web colpiti dal nuovo attacco hacker:

Ministero degli Esteri

Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mise)

Aeronautica Militare

Giorgiameloni.it (sito personale della premier)

(sito personale della premier) Poste Italiane

Federtrasporti

Fiocchi e Franchi

Unipol

SDA

Nexigroup

Adriafer

Amat

Alcuni di questi siti risultano di nuovo accessibili, mentre Mise, Adriafer, Fiocchi e Benelli continuano a essere irraggiungibili.

L’azione dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), attraverso il Computer Security Response Team Italia (Csirt It), sta monitorando costantemente la situazione per proteggere l’ecosistema digitale del Paese.

Individuato il traffico anomalo, l’ACN ha immediatamente avvertito i responsabili dei siti bersaglio e attivato misure di mitigazione degli attacchi.

Attacco hacker: gravi ripercussioni

Il nuovo attacco hacker rappresenta una minaccia sempre più concreta per la sicurezza digitale del Paese. Governo, trasporti e banche restano particolarmente esposti, e le misure di protezione diventano sempre più essenziali per contrastare queste offensive.

Il settore dei trasporti, in particolare, deve essere messo in sicurezza per evitare disservizi che potrebbero avere ripercussioni su logistica, mobilità e servizi essenziali per cittadini e imprese.

