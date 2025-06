CAMION

Dal 1° luglio 2025 cambiano i cartelli stradali in Spagna, ecco cosa sapere

Il Consiglio dei Ministri in Spagna ha approvato una riforma del Regolamento Generale della Circolazione che segnerà una svolta nella viabilità italiana. A partire da luglio 2025, entreranno in vigore nuovi cartelli stradali pensati per riflettere le trasformazioni della mobilità e della società.

Dopo oltre vent’anni, l’attuale sistema di cartelli stradali in Spagna sarà aggiornato per rispondere a nuove esigenze legate alla micromobilità, alla sicurezza di utenti vulnerabili e alla presenza sempre più diffusa di veicoli elettrici.

L’intervento coinvolge oltre 500 segnali spagnoli tra verticali, temporanei, luminosi e orizzontali, con una nuova codifica e pittogrammi semplificati.

Nuovi cartelli stradali 2025: ecco cosa significano

I nuovi cartelli stradali 2025 introdotti dal Regolamento hanno l’obiettivo di migliorare la chiarezza visiva, rendere la strada più sicura e comunicare in modo più diretto con tutti gli utenti, dai pedoni agli automobilisti, dai ciclisti agli utilizzatori di veicoli di mobilità personale.

Divieto per veicoli di mobilità personale (R-118)

E’ uno dei segnali più rappresentativi del cambiamento: vieta il transito a monopattini elettrici, hoverboard e simili in zone pedonali o promiscue. La diffusione di questi mezzi ha reso necessaria una regolamentazione più chiara.

Attenzione per zona frequentata da anziani (P-21b)

Dedicato alla tutela di una fascia vulnerabile della popolazione. Raffigurando due figure con andatura lenta, invita i conducenti a ridurre la velocità in prossimità di case di riposo, centri diurni o strutture sanitarie.

Attraversamento cinghiali (P-24a)

Si segnala la possibile presenza di ungulati, in particolare i cinghiali, lungo tratti rurali o extraurbani. Questo nuovo segnale è fondamentale per prevenire incidenti in aree boschive.

Passaggio a livello senza barriere (P-8)

Sostituisce l’immagine del treno a vapore con un treno elettrico moderno, allineandosi alla realtà delle infrastrutture ferroviarie italiane.

Visibilità ridotta o rischio di coda (P-33)

E’ stato ridisegnato con un’auto immersa in una nube grigia. È pensato per indicare nebbia, fumo o rallentamenti improvvisi e invita i conducenti alla massima prudenza.

Traiettorie incrociate (P-35)

Pensato per evidenziare incroci di corsie o zone a rischio collisione, come svincoli complessi, corsie di accelerazione o uscite. Il simbolo mostra due vetture che si incrociano diagonalmente, segnalando l’esigenza di maggiore attenzione.

A questi si aggiungono altri nuovi cartelli stradali, tra cui quelli che indicano limiti ambientali (es. divieto di accesso per veicoli con basse classi Euro), passaggi ciclabili protetti, segnali misti pedonali-ciclabili, e nuove regole semaforiche per i VMP e i ciclisti.

Nuovi cartelli stradali dal 1 luglio 2025

L’entrata in vigore dei nuovi cartelli stradali 2025 in Spagna è fissata al 1° luglio 2025, ma la loro installazione sarà graduale. Il Ministero ha previsto un coordinamento con i cicli di manutenzione già in programma, così da ottimizzare risorse e tempi.

I cartelli stradali eliminati saranno rimossi entro 12 mesi. Inoltre, per garantire la corretta formazione dei candidati alla patente, i nuovi segnali saranno introdotti negli esami solo dopo un periodo minimo di tre mesi dall’entrata in vigore del decreto.

Perché cambiano i simboli stradali?

La revisione non è solo grafica: i nuovi cartelli stradali hanno anche uno scopo sociale e culturale. Sono stati eliminati riferimenti visivi connotati dal punto di vista di genere (come nelle figure di pedoni e bambini), per promuovere un linguaggio più neutro e inclusivo.

La riforma è inoltre frutto di un allineamento agli standard europei, rendendo la segnaletica italiana più comprensibile anche per i conducenti stranieri. Ogni cartello stradale è stato pensato per essere immediatamente riconoscibile, accessibile e coerente con le infrastrutture moderne.

