Con oltre 12 milioni di euro stanziati, l’Italia investe in nuove aree di sosta e parcheggio trasporto pesante grazie al nuovo bando promosso dal Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori.

Cofinanziamento per aree di sosta e parcheggio mezzi pesanti sicure

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ufficialmente approvato la graduatoria dei progetti ammessi al cofinanziamento per la realizzazione o l’upgrade di aree per mezzi pesanti sicure e protette per i mezzi pesanti.

L’iniziativa si inserisce nel Programma SSTPA (Safe and Secure Truck Parking Areas) coordinato dal Comitato Centrale per l’Albo degli Autotrasportatori, con il supporto operativo delle società in house RAM e SOGESID.

Con un budget massimo disponibile di 12.149.000 euro, i contributi copriranno fino al 30% dell’investimento di ciascun progetto, nel limite del massimale stabilito. L’obiettivo è offrire avere aree di sosta e parcheggio mezzi pesanti con spazi moderni, accessibili e sorvegliati lungo la rete nazionale, migliorando le condizioni di lavoro degli autotrasportatori e rafforzando la competitività logistica italiana.

Aree di sosta e parcheggio mezzi pesanti, elenco progetti ammessi

Tra i progetti per le nuove aree di sosta e parcheggio mezzi pesanti finanziati troviamo importanti realtà imprenditoriali che hanno dimostrato capacità progettuale e attenzione alla sicurezza:

Airpullman S.p.A. – Origgio (VA): classificato con livello ORO, ha ricevuto un cofinanziamento di 520.219,32 euro su un investimento di 3,45 milioni.

classificato con livello ORO, ha ricevuto un cofinanziamento di su un investimento di 3,45 milioni. Cepim S.p.A. – Parma (PR): con livello BRONZO, ottiene 929.823,07 euro per un progetto da oltre 3,28 milioni.

con livello BRONZO, ottiene per un progetto da oltre 3,28 milioni. Astra Servizi S.C. – Cuneo (CN): cofinanziamento concesso pari a 68.961 euro .

cofinanziamento concesso pari a . Autochim S.r.l. – Tortona (AL): ammessa con un contributo pari a 8.158,42 euro.

Le valutazioni si sono basate su parametri di sicurezza, dotazioni tecnologiche, capacità di accoglienza e coerenza con le normative UE in materia di tempi di guida e riposo (Reg. UE 561/2006 e Reg. delegato 1012/2022).

Per saperne di più, consulta il decreto ufficiale pubblicato https://www.ramspa.it/sites/default/files/2025-06/decreto-di-approvazione-graduatoria-e-lista-esclusi-rd-72_2025.pdf

Esclusi tre progetti, il percorso resta aperto

Non tutte le proposte hanno superato l’istruttoria tecnica. Sono stati esclusi i progetti presentati da:

Immogen S.r.l. – Venaria Reale (TO)

Level 11 S.r.l. – Faenza (RA)

Hotel Group S.r.l. – San Bonifacio (VR)

I motivi dell’esclusione non sono stati specificati nel decreto finale, ma si presume siano legati a carenze progettuali o documentali.

Nuove aree di sosta e parcheggio mezzi pesanti in Italia

La creazione di aree di sosta e parcheggio mezzi pesanti è un tassello fondamentale per una logistica sostenibile, sicura e resiliente. In Europa la carenza di parcheggi certificati è una criticità nota. L’Italia si muove in linea con gli standard richiesti dalla Commissione UE e punta su infrastrutture che tutelino autisti e merci.

