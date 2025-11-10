CAMION

Forni a microonde, distributori automatici, docce e servizi igienici gratuiti, camere da letto disponibili per i periodi di riposo prolungati

Una nuova area di sosta e parcheggio per mezzi pesanti è stata aperta in Belgio per offrire più sicurezza e comfort agli autisti che percorrono le principali rotte europee.

Il progetto, cofinanziato dall’Unione Europea, nasce con l’obiettivo di migliorare la qualità e la sicurezza delle soste lungo i corridoi del trasporto internazionale.

Il Truck Park Liège: nuova area di sosta e parcheggio vicino a Liegi

La nuova area di sosta Truck Park Liège, gestita da Hesbymazout SA del Gruppo Uhoda, si trova a Remicourt, nei pressi dell’autostrada E40 e a breve distanza dall’aeroporto di Liegi-Bierset.

L’area si estende su 28.000 m² e offre 143 posti per mezzi pesanti, inclusi mega-rimorchi, bisarche e veicoli refrigerati.

Le prese elettriche consentono ai veicoli refrigerati di funzionare senza motore acceso, riducendo l’inquinamento e migliorando le condizioni ambientali della zona di parcheggio.

Sicurezza e servizi per gli autisti di mezzi pesanti

Costruito secondo lo standard EU-Parking Gold, il sito è dotato di recinzione perimetrale, controllo degli accessi, illuminazione e videosorveglianza attiva 24 ore su 24.

Gli autisti possono usufruire di un’area di sosta e parcheggio con ristorazione con forni a microonde, distributori automatici, docce e servizi igienici gratuiti, oltre a camere da letto disponibili per i periodi di riposo prolungati.

Un’attenzione particolare è riservata alle donne conducente, con una zona separata che include servizi igienici dedicati, doccia privata e spazio di relax riservato.

Il sostegno europeo e la cerimonia ufficiale

Il progetto della nuova area di sosta e parcheggio è cofinanziato dal programma Connecting Europe Facility (CEF) dell’Unione Europea, che ha coperto il 50% dell’investimento. L’iniziativa rientra nel piano europeo per aumentare la capacità di aree sicure lungo le principali rotte logistiche del continente.

La cerimonia ufficiale di inaugurazione è prevista per il 4 dicembre 2025, con la partecipazione dei partner istituzionali ed europei coinvolti nel progetto.

