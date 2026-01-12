CAMION

Norme trasporto merci 2026: tutte le nuove regole UE su busta ELO, CBAM, ICS2, AES/ECS2 PLUS e dogana che cambiano trasporti e commercio.

Dal 2026 il trasporto merci nell’Unione Europea entra in una nuova fase regolatoria, caratterizzata da digitalizzazione obbligatoria, controlli preventivi più stringenti e dall’introduzione di meccanismi climatici che incidono direttamente sui costi delle merci. Le nuove norme UE modificano in modo strutturale il funzionamento di trasporti, spedizioni e logistica, imponendo alle imprese un rapido adeguamento tecnologico e organizzativo.

Le riforme non riguardano solo i vettori, ma coinvolgono importatori, esportatori, operatori doganali, industria ed e-commerce, con effetti concreti sulle attività quotidiane e sulla competitività delle aziende attive nel commercio internazionale.

Perché il 2026 è un anno chiave per il trasporto merci

Il 2026 rappresenta un punto di discontinuità. Le autorità europee introducono controlli preventivi e digitalizzati, riducendo drasticamente le procedure automatiche e aumentando la responsabilità diretta degli operatori sui dati trasmessi. Errori formali o ritardi nella presentazione delle informazioni possono tradursi in blocchi alla frontiera, ritardi operativi e sanzioni.

Le norme trasporto merci 2026 puntano a tre obiettivi principali: rafforzare la sicurezza, garantire la tracciabilità delle merci e integrare il trasporto nelle politiche climatiche europee.

Busta ELO obbligatoria per il trasporto merci UE–Regno Unito

Dal gennaio 2026 è pienamente operativo il sistema ELO – Enveloppe Logistique Obligatoire. Tutti i trasporti tra UE e Regno Unito che transitano attraverso la Francia devono essere associati a una busta logistica elettronica per ogni veicolo.

La busta ELO deve includere:

dichiarazioni di sicurezza ENS

dichiarazioni di esportazione, importazione e transito

informazioni dettagliate sulle merci

dati del veicolo e del conducente

La busta deve essere creata prima di raggiungere la frontiera. In assenza di una ELO valida, l’accesso ai porti francesi e al terminal dell’Eurotunnel viene negato.

Un aspetto critico riguarda la scansione dei numeri MRN. Se il conducente non scansiona correttamente tutti i codici associati al carico, la procedura di esportazione resta aperta e l’esportatore non può applicare l’IVA a zero, con conseguenze fiscali rilevanti.

CBAM: il costo della CO₂ entra nel trasporto merci

Dal 1° gennaio 2026 termina la fase transitoria del CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism e iniziano gli obblighi finanziari. Il CBAM introduce un principio nuovo: le emissioni di CO₂ incorporate nelle merci importate diventano un costo diretto.

I settori inizialmente coinvolti comprendono cemento, elettricità, fertilizzanti, ferro e acciaio, alluminio e idrogeno. Gli importatori devono:

ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato

rendicontare annualmente quantità ed emissioni

acquistare certificati CBAM corrispondenti alla CO₂ incorporata

prepararsi alla prima liquidazione nel 2027 per l’anno 2026

Nel periodo 2026–2028 la Commissione europea prevede l’estensione del CBAM anche a prodotti trasformati, come componenti automobilistici ed elettrodomestici, con un impatto crescente sulle catene di fornitura.

ICS2: nuovi controlli doganali per strada e ferrovia

Dal 1° giugno 2026 il sistema ICS2 – Import Control System 2 diventa obbligatorio anche per il trasporto stradale e ferroviario. Le precedenti procedure ICS1 non sono più utilizzabili.

Le nuove regole prevedono che:

la dichiarazione ENS venga presentata almeno un’ora prima dell’ingresso per il trasporto stradale

per il trasporto ferroviario il termine sia di due ore prima

siano indicati numero EORI e codici merce a sei cifre

le dichiarazioni incomplete o errate vengano rifiutate automaticamente

In mancanza di una ENS valida, le merci possono essere bloccate direttamente in frontiera. La responsabilità sulla correttezza dei dati ricade interamente sul vettore, che deve coordinarsi con clienti e spedizionieri per evitare errori.

AES/ECS2 PLUS: fine delle esportazioni semplificate

Nel 2026 entra pienamente in funzione il sistema AES/ECS2 PLUS, che sostituisce le precedenti procedure semplificate di esportazione. Le dichiarazioni doganali devono essere presentate esclusivamente in formato elettronico.

Le principali novità includono:

abolizione delle procedure locali basate su registrazioni interne

valutazione individuale delle dichiarazioni da parte delle autorità

trasbordo sotto regime di esportazione solo in sedi autorizzate

identificazione degli operatori unicamente tramite numero EORI

Il sistema elimina i rilasci automatici e richiede alle imprese di pianificare tempi di sdoganamento più lunghi, con una documentazione più strutturata.

Nuovo Codice Doganale UE: le basi della riforma futura

Sebbene l’attuazione completa del nuovo Codice Doganale dell’Unione sia prevista tra il 2028 e il 2038, il 2026 è un anno decisivo per la definizione delle regole operative. La riforma introduce un modello doganale centralizzato e completamente digitale, basato su grandi piattaforme dati europee.

Il calendario confermato prevede:

1° gennaio 2028: avvio dell’Autorità Doganale UE

1° marzo 2028: nuove regole e-commerce e abolizione dell’esenzione fino a 150 euro

dal 2028: utilizzo obbligatorio del Centro Dati Doganale UE per l’e-commerce

dal 2038: obbligo generalizzato per tutti gli importatori

Già dal 2026 le imprese sono chiamate a preparare sistemi IT e flussi informativi compatibili con il nuovo modello.

Norme trasporto merci 2026: cosa devono fare le imprese

Le nuove norme trasporto merci 2026 impongono alle aziende di agire su più livelli. Serve un adeguamento tecnologico dei sistemi informatici, una revisione dei processi interni e una formazione mirata del personale coinvolto nelle operazioni doganali e logistiche.

Le imprese che iniziano per tempo riducono il rischio di blocchi, sanzioni e costi imprevisti. Chi rimanda, invece, rischia di trovarsi impreparato di fronte a un sistema che non ammette più margini di errore.

Il 2026 non introduce semplici aggiornamenti normativi: ridefinisce il modo in cui il trasporto merci opera in Europa, integrando dogana, digitalizzazione e politiche climatiche in un unico quadro regolatorio.

