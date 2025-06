CAMION

Il Ministero dell’Interno ha emanato una nuova circolare l’11 giugno 2025 che introduce importanti novità per la registrazione dei veicoli merci e passeggeri del noleggio senza conducente.

L’obiettivo è garantire la piena conformità con la normativa europea sull’autotrasporto.

Questo nuovo aggiornamento fa seguito a precedenti comunicazioni del 2023 e alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) del 16 maggio 2025, che aveva già introdotto modifiche significative alla piattaforma REN-Noleggi.

Registro REN Noleggi: noleggio senza conducente veicoli di trasporto

A partire dal 19 maggio 2025, è entrata in vigore una nuova procedura per la registrazione delle targhe dei veicoli oggetto di contratti di locazione senza conducente. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti aggiornato la piattaforma del Registro REN-Noleggi, integrandola nel Portale del Trasporto. Questo strumento è essenziale per le imprese di trasporto merci e passeggeri che utilizzano veicoli a noleggio.

Per maggiori dettagli: Circolare Ministero Interno 11 giugno 2025 REN Noleggi – Noleggio senza conducente veicoli trasporto merci e passeggeri

Registrazione al Registro REN Noleggi

Ogni veicolo per il trasporto merci e passeggeri utilizzato tramite contratto di noleggio deve essere registrato a nome dell’impresa locataria per tutta la durata del contratto. Tale registrazione sostituisce la comunicazione prevista dall’art. 94, comma 4-bis del Codice della Strada quando il periodo di noleggio supera i 30 giorni.

Questa semplificazione ha un impatto significativo soprattutto per le flotte che operano su contratti di medio-lungo termine.

Quali veicoli trasporto merci e passeggeri rientrano nella nuova disciplina Registro REN Noleggi

La circolare precisa che i veicoli registrabili nella nuova sezione “REN Noleggi” possono essere:

immatricolati in Italia ;

; immatricolati in qualunque Stato membro dell’Unione Europea, in linea con il Regolamento (UE) 2020/1055, il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/695 e la Direttiva (UE) 2022/738.

Impatto sulle imprese di trasporto merci e passeggeri

Questa novità rafforza il monitoraggio dei veicoli in circolazione e migliora il coordinamento tra le forze di polizia e le autorità preposte. Le imprese di trasporto merci e passeggeri dovranno ora adeguare tempestivamente le proprie procedure per evitare sanzioni e garantire la tracciabilità del parco veicoli locato.

Inoltre, la registrazione digitale tramite Portale del Trasporto migliora l’efficienza burocratica e consente un accesso più diretto ai dati da parte degli enti di controllo.

