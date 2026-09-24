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Con 595 milioni di euro di giro d’affari nel 2025, circa 6.000 addetti e 86 magazzini distribuiti in Italia, Nexa Logistica si presenta con dimensioni già importanti.

La nuova società nasce dall’unione di sei cooperative attive nel trasporto, nella gestione dei magazzini e nella logistica integrata. A completare il quadro ci sono oltre 800.000 metri quadrati di superfici gestite e più di 2.900 mezzi su strada: una struttura pensata per lavorare su scala nazionale e seguire commesse articolate.

Nexa Logistica mette insieme sei cooperative

Il progetto Nexa Logistica punta a unire trasporto, gestione di magazzino e servizi integrati in un’unica piattaforma industriale. L’obiettivo è rispondere alle richieste dei grandi committenti con maggiore copertura territoriale, continuità operativa e capacità di coordinare commesse complesse.

La rete è distribuita in tutta Italia: 50 siti nel Nord, 18 magazzini nel Centro e altri 18 nel Sud. Una presenza che consente a Nexa di gestire volumi elevati, picchi operativi e servizi nazionali riducendo la dipendenza da singole strutture.

La presentazione ufficiale è avvenuta a Roma durante il forum promosso da Legacoop Produzione e Servizi. Il dato che racconta meglio la traiettoria del progetto è la crescita delle imprese coinvolte: tra il 2020 e il 2025 il fatturato complessivo è salito da 438 a circa 595 milioni di euro.

Trasporto, magazzini e servizi: cosa offre Nexa Logistica

L’offerta comprende circa 353 milioni di euro di attività di trasporto, 216 milioni nella gestione di magazzino e 25 milioni di servizi complementari. Tra le attività figurano trasporto a temperatura controllata e ambiente, full truck, groupage, ultimo miglio, cross docking, stoccaggio, confezionamento e copacking.

La Grande Distribuzione Organizzata è oggi il principale mercato servito, insieme a manifatturiero, Horeca, e-commerce, farmaceutico, fashion, alimentare e altri comparti specialistici.

Tecnologia, sostenibilità e crescita al centro del progetto

Per Nexa Logistica la competitività non si misura soltanto nella capacità di movimentare merci. Tecnologia, tracciabilità, indicatori di performance, intelligenza artificiale e scambio continuo di dati diventano elementi centrali per migliorare qualità, produttività e capacità di previsione.

Anche la sostenibilità entra direttamente nella proposta commerciale, insieme a sicurezza, trasparenza e qualità del lavoro. La nascita di Nexa segna così un passaggio importante per la cooperazione logistica italiana: trasformare una rete di competenze già operative in un interlocutore nazionale strutturato, capace di offrire servizi integrati e una presenza capillare sul territorio.

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