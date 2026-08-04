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Nuovo distributore ufficiale di veicoli, ricambi e assistenza FUSO in Italia dal 1° ottobre 2026

Dal 1° ottobre 2026 FUSO avrà un nuovo distributore ufficiale in Italia. Si chiama FUSO Italia S.p.A. ed è la società nata dall’accordo paritetico tra Maurelli Holding e VFM Enterprise, realtà del Gruppo Telese.

La nuova azienda seguirà direttamente la distribuzione dei veicoli FUSO, dei ricambi originali e dei contratti di assistenza. L’obiettivo è rafforzare la presenza del marchio sul mercato italiano e garantire continuità alla rete di vendita e post-vendita già attiva nel Paese.

La guida della società è stata affidata a Eduardo Maurelli, nominato Amministratore Delegato. Edoardo Gorlero sarà invece Presidente del Consiglio di Amministrazione, formato da sette componenti.

Canter ed eCanter protagonisti

Il progetto partirà dalla gamma più conosciuta del marchio: FUSO Canter ed eCanter.

Il Canter è un veicolo commerciale apprezzato soprattutto nella fascia da 6 a 10 tonnellate. Le dimensioni compatte lo rendono adatto alle consegne nei centri urbani, ai servizi ambientali e alle attività nei centri storici.

L’eCanter è la versione completamente elettrica. È pensato per le aziende che vogliono ridurre le emissioni nelle consegne cittadine e nelle flotte destinate ai servizi pubblici.

«Il Canter è il punto di riferimento del suo segmento e con l’eCanter rappresenta già oggi il futuro della distribuzione urbana a zero emissioni», ha dichiarato Eduardo Maurelli.

Una rete nazionale da sviluppare

FUSO Italia potrà partire da una base già solida. Il marchio dispone infatti di un parco circolante consolidato, numerosi contratti di assistenza e una rete di punti vendita e officine distribuita sul territorio nazionale.

Il piano prevede concessionari selezionati, maggiore attenzione al post-vendita e una gestione diretta dei clienti strategici. La società seguirà anche le gare pubbliche.

Maurelli Group porterà l’esperienza maturata nell’aftermarket e nei servizi alle flotte. Il Gruppo Telese metterà a disposizione le proprie competenze nel noleggio, nella vendita e nell’assistenza dei veicoli industriali.

Per i due gruppi si tratta di un nuovo passo nella collaborazione avviata con Ford Trucks e proseguita con Karsan.

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