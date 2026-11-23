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Le multe potrebbero non aumentare più automaticamente a ogni aggiornamento legato all’inflazione. Nello schema del nuovo Codice della Strada compare una soglia precisa: l’adeguamento delle sanzioni pecuniarie scatterebbe soltanto quando la variazione dell’indice dei prezzi al consumo, accertata dall’ISTAT, supera il 5%.

Una novità accolta favorevolmente da UNATRAS, che l’ha segnalata nell’audizione alla Camera del 18 novembre 2026.

Multe 2027: come funzionerebbe la soglia del 5%

Il punto è contenuto nell’articolo 122 dello schema di decreto legislativo. La previsione non cancella gli importi delle sanzioni né introduce uno sconto per chi viola il Codice della Strada: interviene sul meccanismo che ne determina gli aggiornamenti.

Se la variazione dell’indice resta entro il 5%, secondo la formulazione richiamata da UNATRAS, l’adeguamento non scatterebbe. Oltre quella soglia, invece, tornerebbe possibile. È questa la differenza tra bloccare ogni aumento e mettere un freno agli automatismi.

Cosa cambia per camionisti e imprese di autotrasporto

Per chi gestisce flotte e trasporti, la prevedibilità dei costi conta. UNATRAS, coordinamento delle associazioni dell’autotrasporto merci, indica il nuovo criterio fra gli aspetti positivi della riforma.

Ma nello stesso documento segnala un altro nodo: lo schema contempla maggiorazioni legate al tipo di veicolo o di carico. L’associazione cita aumenti del 10% per complessi sopra 30 tonnellate, del 20% per trasporti eccezionali e del 33,3% per determinate merci pericolose. Sono previsioni contestate da UNATRAS, non rincari già entrati in vigore.

Per questo lo stop agli adeguamenti automatici non equivale a una riduzione generalizzata delle multe. Il meccanismo dell’ISTAT riguarda gli aggiornamenti degli importi; le maggiorazioni discusse da UNATRAS dipendono invece dalle caratteristiche del trasporto. Confondere i due aspetti porterebbe a descrivere la riforma in modo fuorviante, soprattutto per gli operatori professionali.

Nuovo Codice della Strada: le multe aumenteranno nel 2027?

Al momento non si può rispondere con un sì o con un no valido per tutte le infrazioni. La soglia ISTAT e le altre disposizioni sono contenute in uno schema ancora all’esame parlamentare; il testo definitivo potrebbe cambiare.

Il passaggio chiave per automobilisti e autotrasportatori sarà l’approvazione della riforma. Fino ad allora, parlare di multe 2027 già bloccate sarebbe inesatto. La novità concreta è la proposta di legare gli adeguamenti a un’inflazione superiore al 5%, sottraendo gli importi delle sanzioni agli scatti automatici sotto quella soglia.