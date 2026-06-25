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Tutti i dettagli e come accedere al portale

Le multe della Polizia di Stato si potranno consultare anche online attraverso il nuovo portale dedicato alle sanzioni stradali.

È attiva la piattaforma portalesanzioniamministrative.poliziadistato.it, pensata per semplificare l’accesso ai verbali e alla documentazione collegata alle violazioni del Codice della Strada.

Il servizio è gestito dalla Polizia stradale. Consente ai cittadini di visualizzare gli atti relativi alle sanzioni ricevute tramite il servizio di notifiche digitali SEND.

L’obiettivo è rendere più semplice e immediata la gestione delle pratiche, offrendo un punto di accesso unico per consultare documenti, richieste e pagamenti.

Multe online, cosa si può fare sul portale

Attraverso la piattaforma è possibile consultare i verbali e la documentazione disponibile per le multe stradali notificate digitalmente. Il cittadino può seguire lo stato della pratica online e ricevere aggiornamenti anche via email, quando l’indirizzo viene indicato durante la richiesta di accesso agli atti.

Il servizio è utile anche nei casi in cui la violazione comporti conseguenze sulla patente. Se il verbale prevede la decurtazione dei punti o la sospensione della patente, si possono comunicare online i dati del conducente. Dal portale è possibile anche disconoscere la proprietà del veicolo, nei casi previsti.

Foto di autovelox e tutor

Tra le funzioni più rilevanti c’è la possibilità di richiedere l’accesso agli atti per le sanzioni accertate tramite tutor o autovelox. In questi casi, il cittadino può chiedere la visione del fotogramma relativo all’infrazione.

La foto non è quindi necessariamente disponibile per qualsiasi verbale, ma riguarda gli accertamenti effettuati con dispositivi di rilevazione come autovelox e tutor.

Multe e pagamento con PagoPA

Il nuovo servizio consente anche di pagare la sanzione online. Grazie al collegamento diretto con PagoPA, il cittadino può procedere al versamento direttamente dalla piattaforma, dopo aver consultato gli atti e verificato le informazioni relative al verbale.

Il portale riunisce così in un unico ambiente digitale diverse operazioni legate alle multe: consultazione del verbale, richiesta del fotogramma, comunicazione dei dati del conducente e pagamento.

Tutti i dettagli sono disponibili nella sezione “Sanzioni stradali” del sito della Polizia di Stato. Il portale dedicato è raggiungibile all’indirizzo portalesanzioniamministrative.poliziadistato.it.

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