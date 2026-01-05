CAMION

Obblighi UE, controlli su strada e rischi per i datori di lavoro

La multa per mancato rientro del camionista è diventata una delle sanzioni più discusse nel settore dell’autotrasporto internazionale dopo l’entrata in vigore del Pacchetto Mobilità.

Durante i controlli su strada, sempre più spesso le autorità verificano se le aziende abbiano realmente garantito agli autisti la possibilità di rientrare nel Paese di origine o presso la sede operativa.

Un caso recente, con una multa da 4.000 euro inflitta a un’impresa di autotrasporto straniera, mostra in modo concreto quali siano oggi i rischi per i datori di lavoro e perché queste sanzioni vengano frequentemente contestate.

Multa e obbligo di rientro del camionista secondo la normativa UE

La normativa europea stabilisce che il camionista impiegato nell’autotrasporto internazionale debba poter rientrare almeno una volta ogni quattro settimane nel Paese di origine o presso la sede del datore di lavoro. Questo obbligo riguarda l’autista e non il mezzo pesante.

Dopo la decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha eliminato l’obbligo di rientro periodico dei camion, la multa resta comunque applicabile se l’azienda non dimostra di aver organizzato l’attività in modo compatibile con il rientro del camionista.

Quando la multa scatta per l’azienda di autotrasporto

La multa è contestata quando, durante un controllo, gli ispettori accertano che l’autista è rimasto fuori dal proprio Paese per un periodo eccessivo senza una reale possibilità di rientro. I controlli si basano sull’analisi dei tempi di guida, dei riposi e della pianificazione dei viaggi.

Nel caso esaminato in Francia, gli ispettori della DREAL hanno rilevato che il camionista risultava lontano dal Paese di origine da oltre 50 giorni. Secondo l’accusa, l’azienda non avrebbe garantito il diritto al rientro, facendo scattare la multa amministrativa.

Responsabilità del datore di lavoro

Il nodo centrale della multa riguarda la responsabilità del datore di lavoro. L’azienda non è obbligata a imporre il rientro all’autista, ma deve dimostrare di aver predisposto misure concrete per renderlo possibile.

In pratica, il datore di lavoro deve poter documentare una pianificazione dei trasporti compatibile con il rientro, la proposta di itinerari verso il Paese di origine e comunicazioni chiare con il camionista. In mancanza di questi elementi, la multa può essere confermata anche se l’autista non ha formalmente richiesto di rientrare.

Perché molte multe vengono contestate e annullate

Molte multe per mancato rientro del camionista finiscono davanti ai tribunali perché il Pacchetto Mobilità lascia margini interpretativi rilevanti. La normativa europea riconosce infatti anche la libertà di circolazione dell’autista.

Se il camionista rifiuta il rientro, l’azienda può utilizzare questo rifiuto come elemento difensivo. Il problema, per gli organi di controllo, è dimostrare che il rifiuto non sia stato indotto da pressioni indirette. In assenza di prove concrete, la multa viene spesso annullata.

Cosa rischiano davvero le aziende con una multa per mancato rientro

La multa non rappresenta solo un costo economico. Le aziende di autotrasporto possono essere sottoposte a controlli più frequenti, segnalazioni alle autorità del Paese di stabilimento e verifiche approfondite sull’organizzazione del lavoro dei camionisti.

Per ridurre il rischio di multa, i datori di lavoro devono adottare una gestione tracciabile dei rientri, conservare la documentazione e dimostrare di aver rispettato gli obblighi europei. In un contesto normativo ancora complesso, la prevenzione resta l’unica vera tutela per le imprese di autotrasporto.

