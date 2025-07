CAMION

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha pubblicato una nuova circolare del 24 luglio 2025 che introduce una procedura provvisoria per la vendita di veicoli pesanti accantonati da parte di imprese non in regola con i requisiti del REN (Registro Elettronico Nazionale).

Cosa prevede la circolare del MIT sul disaccantonamento dei veicoli pesanti

La questione nasce a seguito dell’integrazione del sistema REN negli applicativi informatici della Motorizzazione e della messa online del nuovo applicativo REN Noleggi, attivo dal 19 maggio 2025 sul Portale del Trasporto. Alcuni Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) hanno segnalato l’impossibilità di procedere alla vendita dei veicoli pesanti accantonati da imprese che non risultano più in regola con il REN.

Per risolvere il blocco, in attesa di un aggiornamento informatico, il MIT ha definito una procedura provvisoria che consente comunque di effettuare il trasferimento di proprietà del veicolo.

Procedura per la vendita di veicoli pesanti accantonati da imprese fuori REN

La procedura provvisoria, illustrata nella circolare, si articola in tre fasi principali:

Intervento dello studio di consulenza

Lo studio di consulenza automobilistica tenta il trasferimento di proprietà tramite le modalità attualmente in uso.

Se il sistema restituisce un errore, lo studio dovrà:

aprire un ticket di assistenza ;

; attendere il riscontro, che nella maggior parte dei casi suggerisce di rivolgersi all’UMC competente ;

; a questo punto, lo studio potrà presentare istanza presso l’Ufficio Motorizzazione.

Verifica da parte dell’Ufficio Motorizzazione

L’UMC competente dovrà verificare che l’impresa acquirente sia regolarmente iscritta al REN, in conformità al Regolamento UE 1055/2020.

Se la verifica è positiva:

il funzionario incaricato apre un ticket sul customer portal ;

; allega anche il frontespizio dell’istanza di presentazione, con indicazione della marca operativa.

Disaccantonamento tramite assistenza tecnica

A seguito del ticket, l’assistenza tecnica provvede a disaccantonare il veicolo pesante.

Questo consente all’UMC di completare l’inserimento del nuovo proprietario nel sistema e di emettere il relativo documento di circolazione aggiornato.

Aggiornamento automatico tramite REN Noleggi

La circolare del MIT ricorda anche che, con l’entrata in vigore dell’applicativo REN Noleggi, l’Archivio Nazionale dei Veicoli si aggiorna automaticamente.

Questo significa che non è necessario presentare documentazione cartacea agli Uffici della Motorizzazione per aggiornare i dati, semplificando ulteriormente il lavoro delle imprese regolarmente iscritte al REN.

Perché è importante questa procedura

La possibilità di effettuare la vendita dei veicoli pesanti accantonati anche da parte di imprese non in regola con il REN è fondamentale per:

evitare che mezzi perfettamente funzionanti restino inutilizzati;

garantire continuità operativa alle imprese di autotrasporto che acquistano i veicoli;

che acquistano i veicoli; semplificare le operazioni di disaccantonamento in attesa degli aggiornamenti definitivi del sistema informatico.

