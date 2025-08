CAMION

Il primo trimestre del 2025 segna una svolta positiva per il trasporto merci in Italia. Secondo l’ultimo report dell’Osservatorio sulle tendenze della mobilità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), i volumi di merci movimentate su strada sono aumentati del 3,5% rispetto allo stesso periodo del 2024. Si tratta di un dato che conferma la ripresa del settore logistico e della distribuzione, trainata dalla domanda interna e dal potenziamento delle infrastrutture intermodali.

Aumenta il traffico merci su strada: +3% su rete ANAS, +5% su rete autostradale

L’analisi del traffico veicolare pesante evidenzia un incremento generalizzato:

Sulla rete ANAS , il traffico dei veicoli pesanti è cresciuto dell’ 1% su base annua .

, il traffico dei veicoli pesanti è cresciuto dell’ . Sulla rete autostradale in concessione, l’aumento raggiunge il +5% rispetto al primo trimestre 2024.

Questo trend si inserisce in un contesto favorevole all’intero settore dell’autotrasporto, con performance migliori rispetto alla media degli ultimi cinque anni e in linea con i livelli pre-pandemia.

Interporti e trasporto combinato: il rilancio dell’intermodalità

La ripresa del trasporto merci è sostenuta da una crescente attenzione all’intermodalità. Nel primo trimestre 2025, il traffico intermodale ferroviario (container, semirimorchi, casse mobili) ha mostrato segnali di stabilità rispetto al 2024, con performance migliori nei poli del Nord Italia, in particolare:

Piemonte e Lombardia restano i principali hub di interscambio merci.

Emilia-Romagna registra un recupero sui flussi ferroviari in ingresso e uscita dagli interporti.

Il MIT segnala inoltre che gli investimenti nei terminal intermodali e nei servizi di logistica integrata stanno incentivando il ricorso al trasporto combinato ferro-gomma, in linea con gli obiettivi di sostenibilità europei.

Logistica più efficiente e sostenibile: focus su ZLS e incentivi

Le Zone Logistiche Semplificate (ZLS) si stanno affermando come leva strategica per lo sviluppo del trasporto merci, soprattutto nei porti del Sud Italia. Il report sottolinea come queste aree a fiscalità agevolata abbiano favorito:

la localizzazione di nuovi operatori logistici ,

, un aumento della movimentazione delle merci in uscita dai porti di Gioia Tauro e Taranto,

il rafforzamento della catena logistica multimodale.

A supporto di questi processi, il MIT richiama anche il ruolo degli incentivi statali al rinnovo del parco mezzi e all’efficienza energetica delle imprese di trasporto.

Previsioni per il 2025: stabilità per ferrovia, crescita per la gomma

Guardando all’intero 2025, il trend del trasporto merci in Italia sembra orientato alla stabilità per il ferro e alla crescita moderata per il settore stradale:

il traffico ferroviario intermodale dovrebbe mantenersi sui livelli del 2024, con possibili rialzi grazie ai nuovi contratti di servizio nei principali scali;

l’autotrasporto merci potrà beneficiare della spinta degli investimenti PNRR nelle infrastrutture viarie e nella digitalizzazione della logistica.

Leggi il Reporto completo: Osservatorio sulle tendenze della mobilità di passeggeri e merci

Continua a leggere: Autotrasporto, anche per autisti dipendenti 100 euro ora per attesa carico scarico