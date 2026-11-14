CAMION

Microsoft Outlook down, il blocco della posta elettronica ha complicato lo scambio di informazioni sulle spedizioni, ma non ha fermato camion, magazzini e consegne.

Il disservizio globale, iniziato il 12 novembre e proseguito il 13, ha interessato Outlook, Exchange Online e altre funzionalità di Microsoft 365.

Per chi lavora nel trasporto merci, il problema non è soltanto leggere una casella: una mail può contenere un ordine, una variazione di scarico o un documento necessario per completare una pratica.

Microsoft Outlook down: l’avviso di BRT

La conferma italiana arriva da BRT. Il 13 novembre il corriere ha avvisato che l’invio e la ricezione via email dei dati di spedizione non erano garantiti, a causa di un disservizio esterno ai propri sistemi.

Nella stessa comunicazione, però, BRT ha chiarito che API, EasyWeb e SFTP continuavano a funzionare regolarmente. Un dettaglio decisivo: le informazioni trasmesse attraverso questi canali non risultavano coinvolte nel guasto.

Blocco Outlook: le segnalazioni di DHL e FedEx

DHL ha confermato difficoltà nell’invio e nella ricezione delle email, specificando che i sistemi di spedizione e i servizi logistici erano operativi. FedEx ha segnalato problemi nei contatti via posta elettronica, indicando il telefono come alternativa e confermando il funzionamento degli strumenti online.

Nel trasporto marittimo, ZIM ha comunicato l’impossibilità temporanea di utilizzare Outlook, ma ha continuato a elaborare prenotazioni e istruzioni di spedizione attraverso piattaforme esterne e collegamenti EDI.

Blocco mail: cosa cambia per gli autotrasportatori

Il rischio riguarda soprattutto le comunicazioni che restano fuori dai flussi automatizzati: conferme dei carichi, appuntamenti ai piazzali, modifiche dell’ultimo minuto, documenti e richieste dei clienti. ù

Se un messaggio non arriva, l’ufficio traffico deve verificarlo con altri mezzi. Senza quelle conferme, anche una spedizione regolare può diventare davvero complicata.

TMS operativi, ma attenzione alle comunicazioni

I Transport Management System e le integrazioni digitali possono garantire continuità anche quando Outlook non funziona, purché non dipendano dai servizi coinvolti nel guasto.

Resta delicato il coordinamento quotidiano dei singoli viaggi. Soprattutto quando mancano canali alternativi.

Ad oggi le comunicazioni ufficiali documentano disservizi email, non un blocco generalizzato dell’autotrasporto italiano. Numerose spedizioni hanno continuato a muoversi, mentre alcuni canali di comunicazione sono rimasti inceppati.