CAMION

Michelin annuncia un importante cambio ai vertici della sua divisione italiana. A partire dal 14 luglio 2025, Agostino Mazzocchi è il nuovo Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Commerciale della Michelin Italiana S.p.A.

in Michelin, Mazzocchi subentra a Matteo De Tomasi, che lascia la guida dell’azienda in Italia per assumere un prestigioso incarico internazionale: sarà infatti Presidente & CEO della Regione Europa Centrale & Asia Centrale.

Carriera internazionale al servizio del Gruppo Michelin

Il profilo di Agostino Mazzocchi è quello di un manager con una solida esperienza nel settore della mobilità e della gestione commerciale globale.

Entra in Michelin nel 1998 , cominciando un percorso ricco di incarichi strategici.

, cominciando un percorso ricco di incarichi strategici. Nei primi 9 anni in Italia , si occupa della Linea Business Genio Civile , consolidando le competenze tecniche e manageriali.

, si occupa della , consolidando le competenze tecniche e manageriali. Nel 2007 si trasferisce a Clermont-Ferrand , sede storica del gruppo, dove assume il ruolo di Direttore Commerciale Europa per la Linea Business Agricoltura .

si trasferisce a , sede storica del gruppo, dove assume il ruolo di . Tra il 2012 e il 2016 , opera in Giappone e Corea come Direttore Commerciale Vettura e Trasporto Leggero , ampliando l’esperienza nei mercati asiatici.

, opera in come , ampliando l’esperienza nei mercati asiatici. Tornato in Francia nel 2016, diventa Direttore Commerciale Europa di Michelin Solutions , focalizzandosi sull’innovazione dei servizi per flotte e trasporti.

, focalizzandosi sull’innovazione dei servizi per flotte e trasporti. Infine, dal 2019 si sposta a Francoforte, ricoprendo l’incarico di Direttore Vendite B2C per Germania-Austria-Svizzera, a cui si aggiunge, nel 2022, il ruolo di Vicepresidente Vendite B2C per la Regione Europa del Nord.

Continuità e innovazione per Michelin Italia

La nomina di Agostino Mazzocchi alla guida di Michelin Italiana S.p.A. rappresenta un segnale forte di continuità strategica e apertura all’innovazione. Grazie alla sua esperienza internazionale e a una visione integrata del business B2B e B2C, Mazzocchi è pronto a guidare la filiale italiana verso nuove sfide legate alla mobilità sostenibile, alla digitalizzazione e al rafforzamento della rete commerciale.

Matteo De Tomasi: una nuova sfida internazionale

Con il passaggio del testimone, Matteo De Tomasi viene chiamato a un incarico ancora più ampio: guiderà in Michelin la Regione Europa Centrale e Asia Centrale, un’area strategica per la crescita del gruppo Michelin nel prossimo futuro. La sua promozione conferma la qualità della leadership italiana all’interno dell’organizzazione globale.

Continua a leggere: ACI: Geronimo La Russa è il nuovo presidente