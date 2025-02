CAMION

La Prefettura di Trieste ha annunciato divieti per i mezzi pesanti a causa di lavori strutturali sull’autostrada H4 (Razdrto-Vertoiba) in Slovenia. La chiusura alternata di una delle carreggiate comporterà divieti per i mezzi pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate, imponendo una deviazione obbligatoria. Ne avevamo parlato in questo articolo.

I lavori, sull’autostrada H4 (Razdrto-Vertoiba) in Slovenia, necessari per migliorare la sicurezza e la stabilità dell’infrastruttura stradale, occuperanno due corsie. Per questo sarà impossibile mantenere la normale circolazione in entrambe le direzioni. Poiché l’autostrada H4 è priva di corsia di emergenza, l’unica soluzione è stata quella di istituire il doppio senso di marcia su una sola carreggiata.

Divieti mezzi pesanti autostrada H4

L’adozione del doppio senso di marcia ha reso necessarie specifiche misure restrittive per il traffico:

Direzione Italia-Slovenia : transito regolare per tutti i veicoli, inclusi i mezzi pesanti.

: transito regolare per tutti i veicoli, inclusi i mezzi pesanti. Direzione Slovenia-Italia: divieto di transito per i mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate, che dovranno seguire percorsi alternativi.

Queste disposizioni sono state introdotte per garantire un flusso sicuro e ordinato del traffico, evitando situazioni di congestione o pericolo dovute alla riduzione dello spazio di circolazione.

Deviazione mezzi pesanti: percorso alternativo

I mezzi pesanti che viaggiano dalla Slovenia verso l’Italia dovranno utilizzare il valico di Fernetti (TS), punto di confine che assorbirà il traffico deviato dalla H4. Tuttavia, è prevista un’eccezione per il traffico locale, ossia per i veicoli che hanno il luogo di carico o scarico nelle vicinanze o la sede aziendale nella zona interessata. In questi casi, sarà possibile percorrere la strada regionale attraverso la Valle del Vipacco, che rappresenta un’alternativa adeguata per brevi spostamenti.

Durata dei lavori e impatti sulla viabilità dei mezzi pesanti

I lavori dureranno circa due anni, comporteranno un aumento del traffico sulle arterie alternative, con possibili rallentamenti dei mezzi pesanti nei pressi di Fernetti e della Valle del Vipacco.

Le autorità raccomandano agli autisti dei mezzi pesanti di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e di rispettare le indicazioni fornite per garantire una circolazione più fluida possibile.

Consigli per autotrasportatori e aziende di autotrasporto

Per ridurre ritardi e disagi legati ai divieti per i lavori sull’H4 in Slovenia, gli autisti dei mezzi pesanti sono invitati a pianificare gli itinerari in anticipo, prevedendo il tempo aggiuntivo richiesto per la deviazione.

Monitorare gli aggiornamenti sulle condizioni stradali per eventuali modifiche o nuove disposizioni. Considerare percorsi alternativi e verificare la disponibilità delle infrastrutture di servizio lungo il tragitto.

Queste accortezze consentiranno di ridurre i disagi nel trasporto merci e ottimizzare i tempi di percorrenza nonostante le modifiche alla viabilità.

Le modifiche alla viabilità sull’H4 avranno un impatto significativo sul traffico dei mezzi pesanti tra Slovenia e Italia, rendendo essenziale una gestione attenta degli spostamenti. La deviazione verso il valico di Fernetti è la soluzione per garantire la fluidità del traffico. Il percorso attraverso la Valle del Vipacco sarà disponibile per il traffico locale dei mezzi pesanti. È consigliato rimanere aggiornati sulle condizioni della rete stradale e adottare strategie di viaggio adeguate per evitare ritardi e complicazioni.

