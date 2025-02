CAMION

Al via la settimana di controlli mezzi pesanti, dal 17 al 23 febbraio 2025 dell’operazione Truck & Bus 2025 della Polizia Stradale Roadpol.

Dal 17 al 23 febbraio 2025, la Polizia Stradale darà il via alla nuova edizione dell’operazione Truck & Bus 2025, un’iniziativa europea che prevede il controllo intensivo di camion e autobus. Questa settimana di verifiche ai mezzi pesanti è coordinata da Roadpol, la rete delle forze di polizia stradale dei paesi europei, e ha come obiettivo il miglioramento della sicurezza stradale e il rispetto delle normative nel settore del trasporto.

Quali sono gli obiettivi dei controlli ai mezzi pesanti?

La serie di controlli si concentrerà su vari aspetti relativi alla sicurezza dei mezzi pesanti. La Polizia Stradale effettuerà ispezioni approfondite per verificare le condizioni tecniche dei veicoli, assicurandosi che siano in perfetto stato di funzionamento e sicuri per la circolazione. Saranno inoltre monitorati i tempi di guida e riposo degli autisti, per garantire che rispettino le normative europee contro la stanchezza alla guida. Sarà posta attenzione anche all’uso del tachigrafo, strumento che registra le ore di guida e riposo, e alla sicurezza del carico, per evitare incidenti causati da un carico mal fissato. Infine, i documenti di trasporto saranno attentamente verificati per assicurarsi che siano in regola.

Violazioni rilevate nei controlli dei mezzi pesanti

La settimana di controlli ai mezzi pesanti è fondamentale per la riduzione degli incidenti stradali. Durante l’operazione precedente, Truck & Bus 2024, sono stati controllati 690 veicoli, con 377 violazioni riscontrate. Le violazioni comuni riguardano il mancato rispetto delle pause obbligatorie da parte degli autisti, l’uso improprio del tachigrafo, e il fissaggio inadeguato del carico, tutte cause che possono compromettere la sicurezza sia degli autisti che degli altri utenti della strada.

Cosa succede durante Truck & Bus 2025?

Nel corso della settimana di controlli ai mezzi pesanti, la Polizia Stradale monitorerà scrupolosamente il rispetto delle normative in tutta Europa. Ogni violazione riscontrata comporterà sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, il fermo del veicolo. L’obiettivo finale è sensibilizzare il settore dell’autotrasporto, garantendo il rispetto delle leggi per una maggiore sicurezza stradale.

