Controlli e disinfezione mezzi pesanti ai confini tra Serbia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca, Austria e Germania, ecco le date e la durata delle misure.

I Paesi dell’Europa centrale hanno introdotto misure straordinarie di controllo mezzi pesanti ai confini per gestire la diffusione di FMD.

I provvedimenti coinvolgono in particolare l’autotrasporto: i mezzi pesanti che attraversano i confini sono sottoposti a controlli e disinfezione obbligatoria, controlli veterinari, e in alcuni casi sono deviati o bloccati dalla chiusura dei valichi minori. Ecco la situazione aggiornata Stato per Stato, con date di attivazione e durata delle misure di controlli e disinfezione

Serbia, controlli e disinfezione mezzi pesanti

Dal 4 aprile 2025, la Serbia ha introdotto la controlli e disinfezione obbligatoria dei mezzi pesanti in ingresso dall’Ungheria al valico Röszke–Horgoš. Tutti i camion provenienti dal territorio ungherese devono attraversare barriere sanitarie dove vengono spruzzati con disinfettanti tramite attrezzature meccaniche o manuali. In aggiunta, sono attivi posti di blocco specifici per un controllo approfondito dei camion.

Le misure per l’autotrasporto includono anche il divieto di importazione di animali vivi e prodotti di origine animale da Paesi colpiti. Il controllo e la disinfezione è a tempo indeterminato e resterà in vigore fino a nuove disposizioni.

Repubblica Ceca accesso ristretto per camion

In Repubblica Ceca a partire dal 4 aprile 2025, l’accesso è stato ristretto: i mezzi pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate possono transitare solo attraverso cinque valichi ufficiali (Lanžhot–Brodské, Starý Hrozenkov–Drietoma, Bílá–Bumbálka–Makov, Mosty u Jablunkova–Svrčinovec, Hodonín–Holič).

In ciascuno di questi punti, tutti i camion in entrata sono sottoposti a controlli e disinfezione obbligatoria, con controlli veterinari aggiuntivi se trasportano bestiame, prodotti animali o mangimi. Anche in questo caso, le misure non hanno una scadenza fissata.

Slovacchia: controlli mezzi pesanti fino al 7 maggio

Per la Slovacchia sono attive barriere per controlli e disinfezione dei mezzi pesanti ai principali valichi con l’Ungheria. Dall’8 aprile al 7 maggio 2025, la Slovacchia attua la chiusura temporanea ai camion di 16 valichi di frontiera secondari con l’Ungheria e di 20 valichi minori con l’Austria, mantenendo aperti solo i valichi principali utili per l’autotrasporto.

Dall’8 aprile al 7 maggio 2025 sono in vigore controlli straordinari su tutte le tratte transfrontaliere ad alto traffico, con particolare attenzione ai camion impiegati nel trasporto di animali vivi o prodotti a rischio sanitario.

Ungheria controlli mezzi pesanti

Dal 26 marzo 2025, anche l’Ungheria ha introdotto misure di controllo per i mezzi pesanti in transito verso Slovacchia e Austria. I principali valichi commerciali per l’autotrasporto sono stati dotati di sistemi di disinfezione attivi, in coordinamento con le autorità slovacche. L’Ungheria non ha annunciato una data di scadenza per queste misure sui mezzi pesanti, che restano attive fino a nuova comunicazione.

Austria chiusi i valichi ai camion

Dal 5 aprile 2025, l’Austria ha disposto la chiusura ai mezzi pesanti di 21 valichi di confine secondari con l’Ungheria, lasciando aperti solo quelli maggiori, tra cui Hegyeshalom e Szentgotthárd. Parallelamente, è stato imposto il divieto di importazione di animali vivi e prodotti sensibili (latte crudo, carne fresca, liquami, letame, trofei) provenienti da Ungheria e Slovacchia.

I camion provenienti da queste zone sono soggetti a controlli mobili effettuati da polizia e dogana lungo le principali rotte di accesso. Anche in Austria, le misure rimangono attive fino a nuovo avviso.

Germania controlli fino al 15 settembre 2025

La Germania dal 12 novembre 2024 ha prorogato i controlli sistematici alle frontiere con Austria, Repubblica Ceca e Polonia fino al 15 settembre 2025. Le motivazioni ufficiali riguardano la sicurezza pubblica e la pressione migratoria, ma l’intensificazione delle ispezioni coinvolge anche i camion in transito, soprattutto nel contesto sanitario attuale.

I controlli obbligatorie e le chiusure mirate per i camion, adottati dai Paesi dell’Europa centrale coinvolgono in modo diretto il settore dell’autotrasporto. I mezzi pesanti internazionali devono affrontare controlli rafforzati, deviazioni obbligatorie e adempimenti sanitari stringenti.

