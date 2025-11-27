CAMION

Elenco ufficiale delle aree di sosta e parcheggio del Piano Neve 2025-2026

Le aree di sosta e parcheggio per mezzi pesanti previste dal Piano Neve 2025-2026 rappresentano uno strumento essenziale per garantire sicurezza dei camion e gestione della viabilità in caso di nevicate.

Durante l’inverno, infatti, la circolazione stradale può essere compromessa da neve, ghiaccio e pioggia congelante, con rischi significativi per camion, automobilisti e operatori della logistica.

Nel periodo invernale, i gestori delle reti stradali possono emanare Ordinanze che impongono l’uso di pneumatici invernali o la presenza a bordo di catene da neve.

Gli pneumatici idonei sono identificati con la marcatura M+S e devono rispettare le caratteristiche riportate sulla carta di circolazione del veicolo. L’obbligo si applica a tutti i veicoli a motore, esclusi ciclomotori e motocicli a due ruote.

Tratti stradali ed autostradali dove è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici da neve – 2025-2026.

Elenco delle aree di sosta e parcheggio camion comprese nel Piano Neve 2025-2026.

Aree di sosta e parcheggio mezzi pesanti del Piano Neve

Il Piano Neve 2025-2026 prevede la mappatura di aree di sosta e parcheggio camion destinate ai mezzi pesanti con massa superiore a 7,5 tonnellate.

Questi spazi entrano in funzione quando le autorità competenti dispongono un fermo temporaneo della circolazione, necessario per evitare situazioni di pericolo e blocchi della viabilità.

Le aree sono posizionate in prossimità delle tratte stradali e autostradali Anas maggiormente esposte a criticità legate alle nevicate. Inoltre, integrano quelle individuate dagli altri gestori autostradali, così da creare una rete nazionale coordinata per l’autotrasporto.

Blocco mezzi pesanti e camion per neve

In presenza di neve o ghiaccio, le autorità possono sospendere il transito dei mezzi pesanti e indirizzarli verso le aree di sosta e parcheggio camion individuate nel documento ufficiale Anas.

Queste zone possono trovarsi presso parcheggi pubblici, aree industriali, interporti, piazzali dedicati e aree di servizio idonee ad accogliere veicoli di grandi dimensioni.

La gestione operativa è coordinata da Viabilità Italia, il Centro di Coordinamento Nazionale per la viabilità istituito presso il Ministero dell’Interno – Direzione del Servizio di Polizia Stradale. Questo organismo monitora condizioni meteo, infrastrutture e flusso dei mezzi pesanti, garantendo risposte rapide e uniformi su tutto il territorio.

Perché sono importanti per camionisti e imprese

Le aree di sosta e parcheggio per mezzi pesanti rappresentano una misura di sicurezza per l’autotrasporto. Infatti, consentono ai camionisti di fermarsi in luoghi adeguati, riducendo il rischio di incidenti o intralci alla circolazione. Inoltre, permettono agli operatori stradali di intervenire con spazzaneve, spargisale e mezzi di manutenzione senza ostacoli.

Per le aziende di trasporto, conoscere queste aree significa poter pianificare itinerari invernali, prevenire ritardi e gestire eventuali soste forzate. Per i conducenti, invece, garantisce soste più sicure e organizzate.

Elenco delle aree di sosta e parcheggio per mezzi pesanti

L’elenco ufficiale e completo delle aree di sosta e parcheggio camion comprese nel Piano Neve 2025-2026 è disponibile nel documento pubblicato da Anas, consultabile online. Clicca qui.

Il file contiene localizzazione, strada di riferimento, chilometrica e tipologia di area su base regionale, utile per programmare gli spostamenti e per supportare gli organi di controllo.

