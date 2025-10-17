Manovra 2026 incentivi imprese Nuova Sabatini, ZES e ZLS
Il Governo stanzia 8 miliardi per le imprese, ecco tutti i dettagli
La Manovra 2026 introduce nuovi incentivi incentivi per le imprese Nuova Sabatini e ZES. Il piano del Governo, illustrato dalla premier Giorgia Meloni, prevede 8 miliardi di euro di investimenti, con particolare attenzione alla Nuova Sabatini, alle Zone Economiche Speciali (ZES) e alle Zone Logistiche Semplificate (ZLS).
L’obiettivo è rilanciare gli investimenti nel settore produttivo, favorendo l’accesso al credito, la digitalizzazione e la transizione tecnologica delle aziende.
Manovra 2026: incentivi Nuova Sabatini per le PMI
Tra le misure più rilevanti della Manovra 2026 figura il finanziamento degli incentivi Nuova Sabatini, lo strumento che sostiene le piccole e medie imprese nell’acquisto di beni strumentali, macchinari e tecnologie digitali.
Il fondo permette alle aziende di accedere più facilmente a finanziamenti bancari a tasso agevolato, con un contributo statale sugli interessi. La misura rientra nel pacchetto di politiche dedicate alla crescita industriale e alla transizione 5.0, che integra innovazione e sostenibilità nei processi produttivi.
ZES e ZLS: incentivi per 2,3 miliardi per il Mezzogiorno e aree strategiche
La Manovra 2026 prevede inoltre 2,3 miliardi di euro di incentivi destinati alle Zone Economiche Speciali (ZES) e 100 milioni alle Zone Logistiche Semplificate (ZLS).
Queste risorse serviranno a potenziare l’attrattività del Mezzogiorno e a favorire gli investimenti nelle aree portuali e retroportuali del Paese.
Il credito d’imposta per le ZES sarà esteso al triennio 2025–2027, con l’obiettivo di incentivare la creazione di nuove imprese, incrementare l’occupazione e sostenere lo sviluppo industriale nelle regioni meridionali.
Super e iperammortamento: investimenti ammessi fino a 4 miliardi
Tra le principali novità della Manovra 2026 torna il super e iperammortamento, con investimenti ammessi per 4 miliardi di euro. La misura agevola le imprese che acquistano nuovi beni produttivi e tecnologici, migliorando la loro competitività sui mercati internazionali.
Il Governo sta inoltre valutando la possibilità di utilizzare la revisione di medio termine della politica di coesione europea per ampliare ulteriormente le risorse destinate agli investimenti industriali.
Una Manovra per la crescita e la competitività delle imprese
La premier Giorgia Meloni ha sottolineato che la Manovra 2026 punta a creare un sistema economico più solido e sostenibile.
“Non si tratta solo di incentivi fiscali, ma di una strategia di lungo periodo per sostenere le imprese che investono, innovano e assumono”, ha dichiarato la presidente del Consiglio.
Il pacchetto di misure include anche la sterilizzazione di plastic e sugar tax fino al 2026, e la conferma della superdeduzione al 120% del costo del lavoro, che sale al 130% per l’assunzione di categorie svantaggiate.
