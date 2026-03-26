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1986-2026: Quarant’anni di “Leone” in Italia

MAN, azienda tedesca leader di settore, festeggia i suoi primi 40 anni di attività in Italia, rafforzando la sua posizione di mercato. I risultati da record del 2025, sono per MAN lo stimolo ad investire maggiori risorse in Italia. Nel corso della presentazione alla stampa sono stati annunciati importanti investimenti che puntano ad aumentare i vettori immatricolati, ma soprattutto si concentreranno sull’assistenza ai clienti e sull’implementazione di colonnine di ricarica per l’elettrico, con 1700 nuove stazioni di ricarica. Altri importanti investimenti riguardano la Formazione di tecnici per rendere l’Assistenza al Cliente sempre più efficace e vicina, nonchè il nuovo Contratto Integrativo Aziendale, per conciliare meglio vita-lavoro. Guardare ai risultati straordinari del 2025 è l’occasione per rilanciare l’attività verso un futuro che si prospetta ricco di sfide e di soddisfazioni.

I risultati MAN Truck & Bus Italia 2025: +11% rispetto al 2024

Dopo un 2024 già straordinario per performance e riconoscimenti, MAN Truck & Bus Italia crescere anche nel 2025, registrando risultati che rafforzano ulteriormente la posizione del Brand nel mercato italiano con un fatturato record di 617 milioni di euro, registrando un +11%rispetto al 2024.

La performance 2025 di MAN Italia raggiunge un fatturato record di 617 milioni di euro, in aumento dell’11% sul 2024, confermando un trend positivo ormai consolidato negli ultimi anni. Un risultato che discende dagliinvestimenti continui e dalla collaborazione con i Partner commerciali e dall’impegno quotidiano di tutto il Team italiano.

“Il 2025 è stato un anno in cui MAN Italia ha dimostrato ancora una volta di saper crescere con continuità, visione e responsabilità. I risultati raggiunti non sono solo numeri: sono la prova concreta del valore delle nostre persone, della fiducia dei Clienti e della forza di una Rete che ogni giorno rappresenta al meglio il nostro Brand sul territorio. Entriamo nel 2026, anno del nostro 40° anniversario in Italia, con determinazione, pronti a rafforzare ulteriormente la nostra presenza in un mercato che continua a riconoscerci come partner affidabile e strategico”, ha dichiarato Marc Martinez, Managing Director di MAN Truck & Bus Italia.

Investimenti per il futuro: una strategia di lungo periodo

Guardando al futuro, MAN Italia è impegnata a rafforzare ulteriormente la propria presenza nazionale attraverso investimenti mirati nella rete di assistenza. Entro il 2027, l’azienda prevede di ampliare la propria copertura con cinque nuove concessionarie per truck e van e un centro di formazione all’avanguardia, consolidando la sua strategia di lungo periodo volta a supportare i clienti con un servizio sempre più efficiente, capillare e di alta qualità.

Il Core sull’Assistenza Clienti

Anche nel 2025 il mercato dei truck ha mostrato volumi interessanti, pur registrando un lieve calo rispetto all’anno precedente, attestandosi intorno alle 26.500 unità. In un contesto particolarmente competitivo, MAN ha saputo distinguersi: con 2.702 veicoli immatricolati, la quota nel segmento oltre le 6 ton ha toccato il 10,2%. Un traguardo storico, perché per la prima volta dal 1986, anno di fondazione di MAN Truck & Bus Italia, il Brand raggiunge la doppia cifra in questo business strategico.

Il servizio di Assistenza alla Clientela, infatti, è oggi uno dei pilastri strategici della crescita di MAN. I contratti di manutenzione e riparazione hanno raggiunto una penetrazione del 65% (su tutte le linee di prodotto), con una previsione di arrivare al 70%. Nel 2026. nel 2025 sono stati organizzati più di 320 corsi, coinvolgendo 2.400 professionisti tra tecnici, consulenti e Partner della Rete.

Il fatturato di +8% rispetto all’anno precedente, sostenuto sia dall’aumento del parco in circolazione sia dalla crescita complessiva dei servizi offerti. Un risultato rafforzato dalla digitalizzazione: oltre il 90% dei veicoli immatricolati oggi è connesso ai MAN Digital Services, permettendo gestione predittiva, maggiore efficienza e un controllo più accurato delle flotte.

Il futuro dell’assistenza per MAN, non si misura solo nella velocità con cui si risolve un problema, ma nella capacità di esserci prima ancora che si manifesti. Nel 2027, inoltre, sarà inaugurato un nuovo Training Center, una struttura dedicata alla formazione e all’aggiornamento continuo delle competenze tecniche e commerciali

La Transizione energetica: investimenti anche sulle colonne di ricarica

MAN si è affermata come il secondo costruttore di riferimento nel mercato nazionale dei truck elettrici, con una quota del 16,3% nelle immatricolazioni BEV. Un risultato che non nasce solo dal prodotto, ma da un ecosistema fatto di consulenza, formazione e un rapporto di partnership autentica con i Clienti che stanno affrontando questo cambiamento. Se in Italia le colonnine di ricarica sono ancora poche, MAN punta a investire su 1700 nuove colonne di ricarica, in parte proprietari e in parte in collaborazione con società energetiche. Nel 2026 sono previsti investimenti per circa 10,5 milioni di euro, che daranno vita a 9 nuove sedi distribuite sul territorio nazionale. Un impegno concreto che riflette la solidità della Rete e la volontà condivisa di essere ancora più presenti e vicini ai Clienti.

Divisione Van: l’annuncio di un nuovo VAN elettrico che sarà presentato al Traspoteck di maggio

La Divisione VAN di MAN Italia, che registra un altro anno da record con 1.755 immatricolazioni, confermando una crescita costante e una presenza sempre più solida nel panorama dei veicoli commerciali. Un risultato che si fonda in primis sull’apprezzamento dei Clienti per il servizio: il 65% sceglie MAN principalmente per la qualità dell’assistenza. Una fiducia stimolata anche dalla curiosità per il nuovo VAN elettrico che sarà presentato al Transpotek in programma a maggio.

Un ruolo fondamentale nel successo della Divisione VAN è stato svolto anche dalla formazione, uno degli investimenti più significativi del 2025. La forza vendita dedicata ai van ha infatti beneficiato di programmi mirati, pensati per fornire competenze tecniche e consulenziali di alto livello al fine di raccontare, configurare e valorizzare il prodotto nel modo più efficace.

Le sfide dell’innovazione

Dopo le difficoltà iniziali incontrate per l’introduzione della nuova architettura software, resa necessaria dalle più recenti normative, gli ingegneri, i tecnici e reparti produttivi hanno lavorato costantemente per garantire che ogni nuovo autobus rispondesse non solo agli standard richiesti dalla legge, ma anche alle richieste sempre più personalizzate dei Clienti. Proprio nel 2025, infatti, MAN ha presentato il Lion’s Coach E, il primo coach completamente elettrico sviluppato da un costruttore europeo, un traguardo che conferma l’impegno dell’azienda nel guidare la transizione verso una mobilità a emissioni zero.