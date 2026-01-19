CAMION

Il 2025 si chiude con un risultato senza precedenti per MAN in Italia. La Divisione Truck registra infatti il miglior dato di sempre, in un mercato nazionale dei camion che negli ultimi anni ha continuato a crescere con continuità.

A fare la differenza è stato anche il contesto italiano che, pur in uno scenario europeo segnato da andamenti disomogenei, ha continuato a esprimere volumi rilevanti. L’Italia si è così confermata tra i primi quattro mercati del continente, sostenendo investimenti e rinnovi delle flotte nel comparto dell’autotrasporto.

MAN e la crescita del mercato camion in Italia nel 2025

Nel corso del 2025, l’Italia ha mantenuto un ritmo superiore rispetto ad altri Paesi europei nel mercato dei mezzi pesanti.

Questo contesto ha creato le condizioni per la crescita di MAN, che nel 2025 è riuscita a rispondere in modo puntuale alle esigenze dei camionisti e delle imprese di autotrasporto. A incidere sono state una strategia commerciale ben definita e un’offerta di veicoli progressivamente più competitiva.

Superare il 10% di quota nel segmento sopra le sei tonnellate non era mai successo prima. Nel 2025 MAN ci riesce, chiudendo l’anno al 10,2%, con una crescita superiore a mezzo punto rispetto al 2024.

Per la filiale italiana del Costruttore tedesco è un passaggio storico, perché segna l’ingresso stabile nella doppia cifra del mercato nazionale dei camion.

MAN oltre le 16 tonnellate: quote record nei mezzi pesanti

Il salto di qualità si vede ancora di più guardando ai veicoli oltre le sedici tonnellate. Nel 2025 MAN chiude questo segmento con una quota del 10,7%, il miglior risultato mai raggiunto in Italia.

A spingere la crescita sono stati soprattutto i trattori stradali per il lungo raggio e i mezzi d’opera. Proprio qui il marchio tocca un nuovo record, arrivando al 16,8%, una quota mai registrata prima nel mercato italiano dei mezzi pesanti.

Sono dati che riflettono scelte industriali precise e una risposta concreta alle esigenze operative dell’autotrasporto, più che una semplice dinamica di mercato.

“I risultati raggiunti nel 2025 rappresentano un traguardo straordinario per la nostra Divisione Truck e confermano la solidità della strategia che abbiamo implementato a partire dal 2022”, ha commentato Marc Martinez, CEO di MAN Truck & Bus Italia – Area Adriatic, ricordando come per il terzo anno consecutivo siano stati centrati gli obiettivi condivisi con la Casa Madre e con la rete commerciale.

MAN e i camion elettrici: il ruolo nella transizione energetica

Il 2025 segna inoltre l’affermazione di MAN nel segmento dei camion elettrici. La quota di MAN nel segmento dei veicoli elettrici si attesta intorno al 16%, con volumi che nel 2025 restano complessivamente limitati.

MAN Italia: una crescita costante dal 2022 al 2025

I dati degli ultimi tre anni mostrano un percorso di crescita netto per MAN nel mercato italiano. Nel segmento sopra le sei tonnellate, la quota passa dal 6% del 2022 al 10,2% del 2025.

Una dinamica analoga si registra nel comparto oltre le sedici tonnellate, dove MAN sale dal 6,5% al 10,6% nello stesso periodo. Numeri che descrivono un rafforzamento progressivo della presenza del marchio nel settore dell’autotrasporto.

La rete MAN al centro dei risultati 2025

