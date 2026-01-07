CAMION

Camion in attesa nei porti di Amburgo, Anversa e Rotterdam e tempi operativi più lunghi

Il maltempo rallenta l’autotrasporto nel Nord Europa, con camion in attesa nei porti di Amburgo, Anversa e Rotterdam e tempi operativi più lunghi rispetto alla norma.

Neve, ghiaccio e temperature rigide stanno incidendo sulle attività portuali e sulla logistica su gomma, con effetti diretti sulle imprese di trasporto merci.

Maltempo e camion in attesa nel porto di Amburgo

Nel porto di Amburgo, uno dei principali snodi logistici europei, le condizioni meteo avverse stanno riducendo la produttività dei terminal.

Le operazioni di carico e scarico procedono a ritmo più lento e questo si traduce in code e tempi di attesa più lunghi per i camion, sia in ingresso sia in uscita dalle aree portuali.

Il rallentamento coinvolge anche la viabilità interna e le aree di stoccaggio, complicando l’organizzazione delle consegne e la pianificazione dei turni per l’autotrasporto internazionale.

Rallentamenti operativi ad Anversa e Rotterdam

Criticità analoghe si registrano anche nei porti di Anversa e Rotterdam. Qui il maltempo sta rallentando le lavorazioni nei terminal container e intermodali, con ritardi nei ritiri e nelle consegne su gomma.

Nei piazzali, il ghiaccio e le basse temperature riducono l’efficienza delle operazioni e allungano i tempi di permanenza dei camion, rendendo meno prevedibili le finestre di carico.

Le segnalazioni degli operatori logistici

Le difficoltà operative sono confermate anche da comunicazioni diffuse da grandi operatori logistici internazionali come Maersk e Hapag-Lloyd, che in questi giorni segnalano rallentamenti nei terminal del Nord Europa e tempi di attesa più lunghi per i camion, con effetti diretti sui flussi di trasporto su gomma in entrata e in uscita dai porti.

Perché il maltempo blocca l’autotrasporto portuale

Il problema non riguarda solo la neve. Il gelo influisce sulla sicurezza delle operazioni, limita l’utilizzo delle gru e rallenta i movimenti nei piazzali. Di conseguenza, i camion restano più a lungo in attesa nei porti del Nord Europa, aumentando i tempi di ciclo e i costi operativi per le aziende di autotrasporto.

Effetti sull’autotrasporto e sulla logistica europea

I rallentamenti nei grandi porti del Nord Europa hanno effetti che si estendono lungo l’intera filiera logistica. Le merci dirette o provenienti dall’Italia subiscono ritardi a cascata, con difficoltà nel rispetto delle tempistiche di consegna e un impatto diretto sull’organizzazione del lavoro dei camionisti.

Per l’autotrasporto, il maltempo diventa così un fattore critico che incide su costi, tempi di guida e affidabilità del servizio.

Quanto può durare la situazione

Le previsioni indicano che le condizioni di maltempo potrebbero persistere ancora per diversi giorni. Finché neve e gelo continueranno a interessare il Nord Europa, è probabile che l’autotrasporto resti rallentato e che i camion continuino a registrare attese nei porti di Amburgo, Anversa e Rotterdam, con conseguenze sull’intero sistema del trasporto merci.

