CAMION

Transporeon lavora ogni giorno con aziende che devono decidere in fretta come gestire trasporti, capacità e imprevisti, spesso senza avere tutti i dati a disposizione.

È da questa realtà operativa, più che da una visione teorica, che nasce l’uso dell’intelligenza artificiale come supporto concreto alle decisioni quotidiane nella logistica.

Chi opera in questo ambito sa che la pianificazione perfetta esiste solo sulla carta. Volumi che cambiano all’ultimo momento, ritardi, problemi di disponibilità dei vettori costringono i team a rivedere continuamente le scelte fatte poche ore prima.

In questo contesto, l’Intelligenza Artificiale non entra come automatismo rigido, ma come elemento di supporto: analizza rapidamente le alternative possibili e aiuta a scegliere anche quando il quadro è incompleto.

Transporeon e il superamento dell’automazione tradizionale

Per anni, l’automazione ha rappresentato il principale alleato della logistica: regole statiche, flussi predefiniti, processi pensati per ridurre il carico operativo manuale. Tuttavia, questo approccio mostra i suoi limiti quando il contesto cambia rapidamente.

Il modello promosso da Transporeon si basa su un’evoluzione chiara: passare da sistemi che eseguono istruzioni a soluzioni capaci di ragionare per obiettivi.

È il principio dell’Agentic AI, in cui l’intelligenza artificiale analizza il contesto, valuta scenari alternativi e agisce entro confini stabiliti dall’azienda, perseguendo risultati concreti come l’ottimizzazione dei costi o il mantenimento del livello di servizio.

L’intelligenza artificiale come collega di lavoro nella logistica

Definire l’IA un “collega di lavoro” non è solo una metafora. Nella logistica moderna, molte attività operative – dalla selezione dei vettori allo spot buying, dal monitoraggio degli ETA alla gestione delle eccezioni – possono essere gestite in autonomia da sistemi intelligenti.

In questo scenario, le persone non vengono sostituite, ma affiancate. I professionisti della logistica assumono un ruolo di supervisione, controllo e indirizzo, mentre l’IA si occupa dell’esecuzione operativa e dell’ottimizzazione continua. La responsabilità resta umana, ma il carico decisionale quotidiano si alleggerisce in modo significativo.

Dati, network e interoperabilità

Affinché l’IA possa operare come un collega affidabile, servono basi solide. La qualità dei dati rimane un tema centrale, ma altrettanto cruciale è la loro condivisione. Dati frammentati, chiusi in silos, limitano fortemente il potenziale dell’intelligenza artificiale.

Le piattaforme digitali che operano su un network esteso consentono invece all’IA di apprendere più rapidamente e di supportare decisioni più accurate. L’interconnessione tra mittenti, vettori e partner logistici diventa così un fattore abilitante per un’intelligenza davvero operativa.

Governance e controllo delle decisioni

Maggiore autonomia decisionale richiede anche maggiore attenzione alla governance. Definire cosa può fare l’IA, entro quali limiti e con quali meccanismi di controllo è essenziale per un’adozione sostenibile.

Il principio del human-in-the-loop resta centrale: l’intelligenza artificiale agisce, ma le persone monitorano le prestazioni, valutano le scelte e intervengono quando necessario. È un processo di apprendimento continuo che rende l’IA sempre più affidabile nel tempo.

Il futuro della logistica è collaborativo

Nei prossimi anni, l’adozione di soluzioni basate su Agentic AI è destinata ad accelerare. Il vero vantaggio competitivo non sarà determinato solo dal livello di automazione raggiunto, ma dalla capacità di far lavorare insieme persone e intelligenza artificiale in modo efficace.

La logistica del futuro sarà quindi sempre più una questione di equilibrio: tra tecnologia e competenze, tra autonomia e controllo, tra efficienza operativa e visione strategica. In questo contesto, l’IA come collega di lavoro non rappresenta più un’ipotesi, ma una direzione già tracciata.

La missione di Transporeon, società di Trimble, è “Sincronizzare il trasporto con il mondo”. Alimenta la più grande rete globale di trasporto merci, con oltre 1.500 mittenti e retailer e più di 180.000 vettori e fornitori di servizi logistici.

Leggi anche: CCNL trasporti e logistica, novità 2026 per stipendio, benefit, premio e detassazione