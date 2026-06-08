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Si è conclusa la fase di rendicontazione del bando LogIN Business, la misura finanziata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per sostenere la digitalizzazione delle imprese del trasporto merci e della logistica. La verifica della documentazione presentata dalle aziende ha consentito di definire il volume degli investimenti effettivamente realizzati attraverso gli incentivi previsti dal programma.

Bando LogIN Business, investimenti rendicontati per 90 milioni

Al termine della procedura, gli investimenti rendicontati dalle imprese ammontano complessivamente a circa 90 milioni di euro. Un importo inferiore rispetto alla dotazione iniziale della misura, pari a 157 milioni di euro.

La differenza tra le risorse stanziate e quelle che saranno effettivamente erogate non deriva da una riduzione dei fondi destinati al bando, ma dal valore degli investimenti che le aziende beneficiarie hanno completato e documentato entro le scadenze previste.

Incentivi LogIN Business, risorse residue verso altri interventi del PNRR

Le risorse non utilizzate, stimate in circa 60 milioni di euro, saranno ora riallocate su altri interventi finanziati dal PNRR. L’operazione consentirà di contribuire al raggiungimento dei target previsti dal Piano e di garantire il pieno utilizzo delle risorse europee disponibili.

La rimodulazione rappresenta una normale attività di gestione dei fondi legati al PNRR, che prevede il costante monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti e dell’effettivo impiego delle risorse assegnate.

Bando LogIN Business, oltre 1.200 imprese coinvolte

Il bando LogIN Business aveva registrato una significativa partecipazione da parte del settore, coinvolgendo oltre 1.200 imprese attive nel trasporto merci e nella logistica.

Tra i fattori che potrebbero aver inciso sul numero finale delle rendicontazioni figurano anche le tempistiche previste per la conclusione dei progetti. Nelle scorse settimane il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva disposto una proroga dei termini per la presentazione della documentazione finale, concedendo alle imprese ulteriori giorni per completare le procedure richieste.

Nonostante l’estensione della scadenza, una parte delle aziende non è riuscita a concludere l’intero iter necessario per accedere all’erogazione degli incentivi.

Gli incentivi per digitalizzazione e intermodalità

Gli incentivi LogIN Business erano destinati a favorire l’adozione di tecnologie digitali e soluzioni innovative per migliorare l’efficienza dei processi logistici e delle attività di trasporto.

Le imprese potevano accedere alle agevolazioni attraverso due differenti modalità. Il regime di cofinanziamento prevedeva un contributo fino al 40% delle spese ammissibili per progetti orientati allo sviluppo dell’intermodalità, mentre il regime de minimis consentiva una copertura più elevata degli investimenti realizzati entro i limiti stabiliti dalla normativa europea.

L’obiettivo della misura era accelerare la trasformazione digitale del settore, promuovendo strumenti in grado di migliorare la gestione dei flussi informativi, l’interoperabilità dei sistemi e l’integrazione tra le diverse modalità di trasporto.

Bando LogIN Business, focus sulle regioni del Mezzogiorno

In linea con gli obiettivi di coesione territoriale previsti dal PNRR, una quota significativa delle risorse del bando era stata riservata alle regioni del Mezzogiorno.

La misura puntava a sostenere la modernizzazione delle filiere logistiche nelle aree interessate dai principali investimenti infrastrutturali e intermodali, favorendo la diffusione delle tecnologie digitali e il rafforzamento della competitività delle imprese.

Con la conclusione della fase di rendicontazione, il quadro degli investimenti sostenuti attraverso il bando LogIN Business risulta ora definito. Le risorse non utilizzate saranno destinate ad altri interventi strategici del PNRR, mentre gli incentivi erogati contribuiranno a sostenere il percorso di innovazione e digitalizzazione del sistema logistico nazionale.

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