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Confini e responsabilità per un uso dei dati conforme, trasparente, sicuro e condiviso

Dopo aver superato il falso mito che associa la localizzazione al controllo, è necessario fare un passo ulteriore: chiarire dove passa il confine tra uso corretto e uso distorto della tecnologia. Perché la localizzazione è uno strumento potente, ma proprio per questo richiede regole chiare, responsabilità condivise e una cultura organizzativa matura.

In Italia questi confini non sono lasciati al caso: sono definiti dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, che da anni richiamano le aziende a un uso proporzionato, trasparente e non discriminatorio dei sistemi di geolocalizzazione applicati ai lavoratori.

Golia360, società specializzata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per la mobilità e nella formazione, e 360PAY, Gruppo societario che riunisce alcune tra le principali aziende del settore dei servizi alle flotte in Italia e in Europa, sono impegnati a promuovere un percorso di consapevolezza su questo tema. “Perché nel settore del trasporto e della logistica, la differenza tra tutela e abuso non sta negli strumenti, ma negli scopi per cui viene utilizzata e nelle modalità con cui viene gestita”, afferma il Founder & CEO di Golia360 Claudio Carrano.

Perché servono regole chiare sulla localizzazione

Ogni sistema di localizzazione genera dati. E i dati, se non governati, rischiano di diventare un problema anziché una risorsa. Senza confini espliciti, policy condivise e una comunicazione trasparente, anche le migliori intenzioni possono tradursi in pratiche percepite come invasive.

“Il GDPR chiede alle aziende alcune scelte di fondo: raccogliere solo i dati davvero necessari (principio di minimizzazione), definire chiaramente per quanto tempo conservarli, specificare chi può accedervi e con quali finalità – spiega Ernesto Tammaro, Group General Counsel 360PAY –.

I provvedimenti del Garante ricordano inoltre che la geolocalizzazione non può trasformarsi in un “controllo a distanza” generalizzato del lavoratore.Servono basi giuridiche solide, accordi sindacali o autorizzazioni, dove previste, e soprattutto limiti chiari all’uso del dato a fini disciplinari”.

Le regole chiare servono a tutti: alle aziende, per tutelarsi e operare in modo conforme; agli autisti, per lavorare con serenità e fiducia; ai responsabili HR e sicurezza, per evitare zone grigie che possono trasformarsi in potenziali “conflitti”. “La localizzazione funziona davvero solo nel momento in cui è inserita in un quadro di responsabilità reciproca”, evidenzia Carrano.

Gli scopi leciti della localizzazione nel trasporto

Quando utilizzata correttamente, la localizzazione risponde a bisogni concreti e condivisibili, anzi, irrinunciabili. Il primo è la sicurezza: sapere dove si trova un mezzo e una persona è fondamentale in caso di emergenze, guasti, incidenti o situazioni di pericolo.

C’è poi la gestione operativa, che include la pianificazione dei percorsi, l’ottimizzazione dei tempi, il coordinamento delle attività e il supporto in tempo reale agli autisti. In questi casi la localizzazione non osserva, ma aiuta a decidere meglio. Infine, la localizzazione è uno strumento di supporto: permette di intervenire rapidamente, di ridurre l’isolamento di chi lavora sulla strada e di garantire continuità operativa anche in contesti complessi. In tutti questi casi, il dato non serve a giudicare la persona, ma a proteggere il lavoro.

“Proprio perché questi scopi sono considerati leciti anche dal Garante, è importante che siano indicati in modo esplicito nelle informative privacy consegnate agli autisti: chi viene localizzato deve sapere quali dati vengono raccolti (posizione, orari, percorsi), per quali motivi e per quanto tempo resteranno disponibili nei sistemi aziendali”, sottolinea Tammaro.

Quando la localizzazione supera il confine

Il problema nasce quando lo strumento viene usato per finalità diverse da quelle dichiarate o condivise. Il cosiddetto micro-controllo, fatto di verifiche costanti, interpretazioni soggettive dei dati, è uno degli esempi più comuni di uso distorto. Ancora più critico è l’uso disciplinare improprio della localizzazione: trasformare il dato tecnico in prova comportamentale senza contesto, senza confronto e senza regole chiare mina il rapporto di fiducia e alimenta tensioni interne.

In questi casi, la tecnologia smette di essere un supporto e diventa uno strumento di pressione. Ed è qui che nasce la resistenza degli autisti e il rifiuto culturale della localizzazione.

“Le linee guida e i provvedimenti del Garante sono molto chiari su questo punto: i sistemi di geolocalizzazione non possono essere utilizzati per un controllo minuto e continuo della prestazione lavorativa, né per ricostruire a posteriori ogni singolo spostamento al di fuori degli scopi dichiarati – prosegue Tammaro -. Dove la normativa lo richiede, l’utilizzo di strumenti che possono comportare un controllo a distanza deve passare da accordi sindacali o autorizzazioni ispettive, proprio per bilanciare le esigenze dell’impresa con i diritti delle persone”.

Il ruolo delle policy condivise

Secondo Carrano, “per evitare fraintendimenti è fondamentale che le aziende si dotino di policy chiare e comprensibili, non solo formalmente corrette, ma realmente condivise. Una policy corretta non è un documento da firmare e dimenticare. È uno strumento vivo, che spiega cosa viene monitorato, per quali scopi, con quali limiti e con quali tutele per le persone coinvolte”.

Una buona policy di localizzazione, aggiunge Tammaro, “traduce in parole semplici ciò che il GDPR e il Garante chiedono in termini tecnici: quali dati vengono registrati, chi li vede, per quanto tempo restano nei sistemi, se vengono incrociati con altre informazioni aziendali, se possono essere usati in caso di contestazioni. Quando questi aspetti sono chiariti in anticipo, il confine tra controllo legittimo e controllo eccessivo diventa molto più facile da riconoscere per tutti”.

Quando le regole sono esplicite, la localizzazione smette di essere un tema “sensibile” e diventa parte integrante dell’organizzazione del lavoro. La chiarezza, in questo senso, è la prima forma di tutela.

Responsabilità: una questione culturale prima che tecnologica

Fleet manager, responsabili HR e sicurezza hanno un ruolo centrale nel definire i confini. Vigilare sugli usi, formare le persone e garantire coerenza tra ciò che viene dichiarato e ciò che viene fatto. “La localizzazione non è mai neutra. Riflette la cultura dell’azienda che la utilizza. E proprio per questo, di riflesso, rappresenta anche un potenziale indicatore della maturità organizzativa interna”, evidenzia Carrano.

In questo percorso, la figura del “titolare del trattamento” e quella del “responsabile del trattamento”, cioè il fornitore tecnologico che gestisce il sistema, devono muoversi in modo coordinato. Non basta acquistare una piattaforma, serve un governo consapevole del dato lungo tutta la filiera, dai server alla cabina del conducente.

Dalla compliance alla consapevolezza

Andare oltre la semplice conformità normativa significa costruire consapevolezza.

Non limitarsi a rispettare le regole, ma spiegare il perché delle scelte. Ascoltare le esigenze degli autisti e integrare la tecnologia in un modello di lavoro più umano ed equilibrato.

È questo l’approccio promosso da 360PAY e Golia360. Non solo soluzioni tecnologiche all’avanguardia, ma un percorso di accompagnamento che aiuta le aziende ad utilizzare la localizzazione in modo lecito, responsabile e condiviso.

Significa anche aggiornare periodicamente informative e policy alla luce delle novità normative e dei nuovi provvedimenti del Garante. Trasformando l’obbligo di compliance in un’opportunità di dialogo: con gli autisti, con i loro rappresentanti e con tutti gli attori della filiera del trasporto.

Sei interessato ad approfondire questo approccio?

Perché quando i confini sono chiari, la tecnologia non divide. Al contrario, rafforza la fiducia e rende il lavoro di tutti più sicuro e sostenibile.

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