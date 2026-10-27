CAMION

La lettera di vettura elettronica entra nella normativa italiana dell’autotrasporto con nuove regole sulla gestione dei documenti e sui controlli stradali.

Il decreto-legge 193 del 23 ottobre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247, disciplina la digitalizzazione delle informazioni nei trasporti nazionali di merci per conto terzi. Una novità che interessa imprese, committenti e autisti, ma che richiede attenzione soprattutto sulle date.

Lettera di vettura elettronica: cosa prevede il decreto

L’articolo 5 introduce la Lettera di Vettura elettronica nazionale, indicata con la sigla LVe. Le informazioni utili a verificare la regolarità del trasporto e le responsabilità civili devono essere condivise digitalmente tra i soggetti della filiera e rese disponibili alle autorità.

Non si tratta soltanto di trasformare un modulo cartaceo in PDF. La norma prevede l’utilizzo di piattaforme eFTI, conformi al regolamento europeo 2020/1056, oppure di sistemi digitali interoperabili, capaci di collegare ogni documento alla specifica operazione di trasporto.

Quali dati devono essere disponibili

La documentazione comprende, quando pertinenti, le indicazioni fornite dal mittente al vettore secondo il Codice civile e gli elementi previsti dalla convenzione CMR. Rientrano inoltre le informazioni relative al trasporto combinato e quelle richieste per le merci pericolose.

Per le imprese significa organizzare lo scambio dei dati con gli altri operatori, verificando che i sistemi utilizzati rispettino le future specifiche tecniche.

Controlli sui camion: cosa succede dal 9 luglio 2027

La scadenza è precisa: dal 9 luglio 2027 Polizia Stradale e altri organi competenti dovranno accettare le informazioni digitali presentate tramite piattaforme eFTI o interoperabili.

Questo non significa che il decreto introduca automaticamente nuove sanzioni o controlli aggiuntivi. Cambia, invece, il modo in cui la documentazione può essere messa a disposizione durante le verifiche.

Lettera di vettura elettronica obbligatoria: quando sparisce la carta?

Il decreto è entrato in vigore il 24 ottobre 2026 e prevede decreti attuativi entro sessanta giorni per definire modalità tecniche, conservazione e accesso ai dati.

Attenzione però: il 9 luglio 2027 non viene indicato come data di abolizione generale dei documenti cartacei. È il termine fissato per l’accettazione delle informazioni digitali da parte delle autorità. Per capire come adeguarsi concretamente, le aziende dovranno seguire i provvedimenti attuativi. Resta decisivo distinguere gli obblighi di digitalizzazione dalle scadenze operative previste per i controlli.

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