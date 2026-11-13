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La lettera di vettura elettronica potrebbe diventare obbligatoria per il trasporto merci su strada per conto terzi. Il decreto legge 23 ottobre 2026, n. 193, ha istituito la LVe, mentre il Parlamento sta valutando emendamenti che ne disciplinerebbero l’adozione obbligatoria. È necessario distinguere le disposizioni già vigenti dalle modifiche ancora in discussione.

Lettera di vettura elettronica: cosa stabilisce il decreto

L’articolo 5 del decreto, pubblicato nella GU n. 247 ed entrato in vigore il 24 ottobre 2026, definisce la LVe come l’insieme delle informazioni rilevanti per la responsabilità civile e la regolarità del trasporto, condivise digitalmente tra i soggetti della filiera.

Rientrano in tale insieme, quando applicabili, i dati della lettera di vettura CMR ele dichiarazioni del mittente previste dall’articolo 1683 del Codice civile. Le informazioni riguardanti trasporto combinato e merci pericolose.

La trasmissione avviene attraverso piattaforme eFTI. Previste dal Regolamento (UE) 2020/1056, oppure mediante piattaforme interoperabili. Le specifiche tecniche e le modalità operative saranno definite con successivi decreti ministeriali.

Cosa cambia dal 9 luglio 2027

Dal 9 luglio 2027 le autorità e gli organi di controllo dovranno accettare le informazioni di trasporto in formato digitale. Questa scadenza non introduce, di per sé, un obbligo generalizzato di utilizzo della LVe da parte delle imprese.

L’eventuale obbligatorietà nazionale dipenderà dall’esito dell’iter parlamentare e dalle disposizioni attuative.

Lettera di vettura obbligatoria: l’ipotesi dei 24 mesi

L’11 novembre 2026, nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione A.S. 2074 presso l’8ª Commissione del Senato, sono stati presentati tre emendamenti di identico contenuto, sostenuti da esponenti di maggioranza e opposizione.

Le proposte prevedono l’adozione obbligatoria della LVe 24 mesi dopo l’emanazione dei decreti attuativi. Sono in discussione anche termini alternativi, la possibile equivalenza con il documento di trasporto (DDT) ai fini fiscali e un credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico. Nessuna di queste proposte è, al momento, una disposizione definitiva.

Le implicazioni per le aziende

Il decreto-legge deve essere convertito entro il 22 dicembre 2026. Fino ad allora, il quadro normativo potrà cambiare.

Per trasportatori, committenti e operatori logistici, la priorità è verificare la capacità dei sistemi gestionali di scambiare informazioni affidabili e interoperabili, coinvolgendo anche i partner della filiera e verificando le procedure interne. Prepararsi alla digitalizzazione è opportuno; considerare già vigente l’obbligo, invece, sarebbe inesatto.