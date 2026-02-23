CAMION

Dal 10 al 13 marzo, a Veronafiere, Golia360 torna a LetExpo 2026 con un progetto che punta a cambiare prospettiva sul settore. Si chiama “Golia360 – Overview Mission” ed è un percorso immersivo pensato per offrire una lettura diversa – più ampia e integrata – del mondo dei trasporti, della logistica e della mobilità.

Non un semplice stand, ma un’esperienza strutturata che accompagna imprenditori del trasporto, fleet manager, responsabili compliance, HR e operatori del settore dentro i temi chiave dell’evoluzione del comparto. In uno dei principali eventi italiani dedicati a innovazione e sostenibilità, Golia360 sceglie di raccontare il proprio approccio attraverso un percorso narrativo e interattivo.

Al centro c’è il lavoro quotidiano delle imprese di trasporto: gestione flotte, valorizzazione dell’autista, controllo degli adempimenti normativi. Golia360 trasforma i dati provenienti da veicoli e tachigrafi in strumenti concreti per decidere meglio, ogni giorno.

Golia360 a LetExpo 2026: la “Overview Mission”, una missione a tappe tra i padiglioni

Lo spazio espositivo di Golia360 e 360PAY – il Gruppo societario di riferimento nel settore delle soluzioni di pagamento e mobilità per il trasporto merci, di cui Golia360 fa parte – in cui saranno presenti anche Lagogenesis e Tank Gauging Italia Srl, sarà situato al Padiglione 2 – Stand C6.

La “Golia360 – Overview Mission” si svilupperà come un percorso strutturato all’interno della manifestazione, coinvolgendo alcuni partner dislocati nei diversi padiglioni di LetExpo: oltre che in quello di Golia360, i checkpoint della missione saranno presenti negli stand di Trans.eu (Pad. 2, stand C7), Daimler Truck (Pad. 4, stand F5), Trans Italia (Pad. 5, stand D5) e nei padiglioni di Casa Alis, Alis per il sociale e in quello sulla sicurezza stradale.

Una vera e propria gamification diffusa, pensata per trasformare la visita in fiera in un’esperienza innovativa, organizzata con una missione in più tappe tra gli stand per stimolare i visitatori con spunti e nuovi punti di vista in ambiti determinanti per il trasporto, come la sostenibilità e la digitalizzazione.

Ad accompagnare i visitatori sarà la mascotte “Golly”, l’astronauta di Golia360 che rappresenta l’identità del brand e incarna il punto di osservazione privilegiato da cui leggere e interpretare l’evoluzione del settore.

Golia360 e LetExpo 2026: l’Overview Effect applicato ai trasporti

Il cuore dell’iniziativa di Golia360 a LetExpo 2026 è rappresentato dall’Overview Effect, il principio ispiratore dell’approccio tecnologico e strategico di Golia360.

Applicata al settore della mobilità, la visione d’insieme consente di leggere “dall’alto” la complessità delle attività di trasporto: non solo dati isolati, ma relazioni tra veicoli, autisti, tempi, costi, scadenze e performance.

«Il paradigma richiama la necessità di osservare sistemi complessi in modo integrato, cogliendo relazioni, dinamiche e criticità che non emergono dall’analisi dei singoli dati isolati – spiega Claudio Carrano, Founder & CEO di Infogestweb – Golia360 –. In un contesto caratterizzato da crescente complessità normativa, evoluzione dei flussi logistici, obiettivi di sostenibilità ed esigenze di efficienza operativa, adottare una visione complessiva è determinante per supportare decisioni più consapevoli, migliorare il controllo delle attività e favorire l’integrazione tra informazioni, persone e mezzi».

Golia360 presenta Golia Exchange a LetExpo 2026

Nel corso di LetExpo 2026, Golia360 presenterà inoltre le più recenti innovazioni rilasciate, con la presentazione ufficiale al mercato della nuova borsa carichi relazionale Golia Exchange, sviluppata in partnership con Trans.eu, multinazionale Freight Tech europea, e 360PAY, gruppo societario di riferimento nel settore delle soluzioni di pagamento e mobilità per il trasporto merci, di cui Golia360 fa parte.

«La nostra presenza a LetExpo rappresenta un’occasione concreta per chi opera nel settore dei trasporti, della logistica e della mobilità di confrontarsi con una nuova chiave di lettura del comparto – conclude Carrano –. La Overview Mission non è solo un racconto, ma la volontà di promuovere un’evoluzione culturale e tecnologica del settore, invitando imprese e professionisti a guardare oltre il singolo processo per adottare una prospettiva più ampia, connessa e integrata».

