Il lavoro nei trasporti è una delle sfide più urgenti per l’Unione europea. Con l’invecchiamento della forza lavoro e la crescente carenza di personale qualificato, Bruxelles ha deciso di lanciare un’iniziativa rivolta ai giovani.

Il 15 ottobre 2025, la Commissione europea – DG MOVE organizzerà la conferenza “Giovani e lavoro nei trasporti: rendere le carriere nel settore dei trasporti più attraenti”.

Questa giornata rappresenta un’occasione per avviare un dialogo diretto tra i giovani e le aziende del settore dei trasporti.

L’obiettivo è rendere le professioni del settore dei trasporti più inclusive, attrattive e competitive, offrendo ai giovani opportunità reali di carriera.

Perché il lavoro nei trasporti è al centro delle politiche europee

Il settore dei trasporti è fondamentale per l’economia e la mobilità dei cittadini europei. Dai camionisti che garantiscono le consegne su strada, agli operatori ferroviari che collegano le città, fino ai piloti e al personale marittimo, senza queste figure chiave l’Europa si bloccherebbe.

Tuttavia, i giovani mostrano sempre meno interesse a intraprendere carriere in questo ambito, scoraggiati da condizioni di lavoro difficili, salari bassi e costi elevati di formazione. L’evento del 15 ottobre 2025 nasce proprio per invertire questa tendenza e costruire un futuro più attrattivo per chi sogna un lavoro nella mobilità.

I partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi direttamente con imprese, istituzioni e rappresentanti del settore, portando le proprie idee su come migliorare condizioni lavorative, sicurezza e prospettive di carriera.

Dettagli dell’evento EU del 15 ottobre 2025

Commissione europea – DG MOVE Link ufficiale per iscriversi: pagina dell’evento

La partecipazione è aperta ai giovani tra i 18 e i 30 anni residenti nell’UE tra i 18 e i 30 anni che desiderano candidarsi per partecipare e dare voce alle proprie aspettative professionali. Potranno dialogare con le aziende e le istituzioni, portando idee e proposte concrete.

Giovani e lavoro nei trasporti in Europa

L’evento si inserisce in un percorso già avviato dall’UE. Durante la Settimana europea della gioventù 2024, i giovani avevano espresso le loro priorità: retribuzione adeguata, maggiore flessibilità e un ambiente di lavoro rispettoso.

Questi temi restano centrali anche nel 2025. L’incontro di Bruxelles sarà quindi un’occasione per approfondire non solo la questione salariale, ma anche la sicurezza dei trasporti, la qualità della formazione e le possibilità di sviluppo di una carriera a lungo termine.

Il lavoro nei trasporti è il futuro dell’Europa

Il settore dei trasporti è essenziale per l’economia europea e per la transizione verso una mobilità sostenibile e verde. Tuttavia, senza un ricambio generazionale, rischia di andare incontro a una grave carenza di personale qualificato. Piloti, macchinisti, autisti di mezzi pesanti, operatori portuali e professionisti della logistica sono figure chiave che oggi faticano a essere sostituite.

L’obiettivo della conferenza è quindi duplice: da un lato attrarre i giovani al settore, dall’altro proporre strumenti concreti per rendere le carriere nei trasporti più competitive e future-proof.

Lavoro nei trasporti su strada

Il trasporto su strada resta il cuore della logistica europea, ma soffre di una cronica mancanza di autisti di camion e mezzi pesanti. I giovani evitano spesso questa carriera per via di turni pesanti, retribuzioni non sempre adeguate e lunghi periodi lontani da casa.

La conferenza discuterà strumenti per rendere la professione più attraente, come maggiore sicurezza, digitalizzazione dei tachigrafi, salari più competitivi e percorsi di formazione finanziata.

Come partecipare all’evento del 15 ottobre 2025

I giovani interessati possono presentare la candidatura online sul sito ufficiale della Commissione europea. I posti sono limitati e la selezione permetterà ai partecipanti di prendere parte a dibattiti, workshop e incontri diretti con i principali rappresentanti del settore dei trasporti.

