CAMION

Chiarita la distinzione tra riposo intermedio e inattività temporanea

Nel contenzioso in materia di lavoro straordinario, uno dei profili più delicati riguarda le prestazioni rese in regime di lavoro discontinuo, tipiche anche del settore dell’autotrasporto.

Proprio su questo aspetto è intervenuta la Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 1835 del 27 gennaio 2026, è stata chiamata a valutare la richiesta di un autotrasportatore che rivendicava il pagamento di ore di straordinario non riconosciute, nonostante l’esistenza di un accordo di forfettizzazione.

La decisione offre chiarimenti sui criteri di computo dell’orario e sulla distinzione tra riposo intermedio e semplice inattività temporanea.

Lavoro straordinario e lavoro discontinuo: il caso esaminato

La vicenda trae origine dal ricorso di un autotrasportatore che chiedeva il pagamento di ore di lavoro straordinario non retribuite, nonostante fosse stato sottoscritto un accordo di forfettizzazione dei compensi.

In primo grado, la domanda era stata respinta. Secondo il giudice, il lavoratore non aveva fornito una distinzione sufficientemente chiara tra i periodi di riposo intermedio e quelli di semplice inattività temporanea, distinzione ritenuta decisiva ai fini del computo dell’orario.

Riposo intermedio e inattività: la distinzione della Cassazione

Accogliendo il ricorso, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato in materia di lavoro straordinario nel lavoro discontinuo. Questa tipologia di prestazione si caratterizza per la presenza di attese non lavorate, che devono essere correttamente qualificate.

Secondo la Suprema Corte:

i periodi di riposo intermedio, nei quali il lavoratore può disporre liberamente del proprio tempo, non rientrano nell’orario di lavoro;

la semplice inattività temporanea, invece, rileva ai fini del computo, poiché il lavoratore, pur non svolgendo attività, resta a disposizione del datore di lavoro e non può organizzare liberamente il proprio tempo.

Quando si configura il lavoro straordinario

Nel contesto del lavoro discontinuo, il lavoro straordinario si configura quando:

è stato convenzionalmente fissato un orario di lavoro;

tale limite viene superato;

il lavoratore dimostra che, nel periodo compreso tra l’orario iniziale e quello finale, vi sono stati tempi di inattività che non possono qualificarsi come riposo intermedio.

In altre parole, non ogni pausa o attesa dà automaticamente diritto allo straordinario, ma solo quelle fasi in cui il lavoratore resta vincolato alla disponibilità per il datore.

L’onere della prova sul lavoro straordinario

Un passaggio centrale dell’ordinanza riguarda l’onere della prova. La Cassazione ha chiarito che, anche in presenza di accordi di forfettizzazione, il lavoratore che richiede il pagamento del lavoro straordinario deve:

provare le modalità di svolgimento del servizio;

indicare i tempi di effettiva disponibilità;

consentire la distinzione tra riposo intermedio e inattività temporanea.

Solo attraverso questa ricostruzione è possibile calcolare correttamente l’orario di lavoro e verificare il superamento dei limiti contrattuali.

Le conseguenze pratiche per aziende e autotrasportatori

La pronuncia ha rilevanti ricadute operative. Da un lato, richiama le aziende a una gestione più attenta dei tempi di lavoro e delle pause. Si chiarisce agli autotrasportatori che il riconoscimento del lavoro straordinario richiede una prova puntuale e non può basarsi su affermazioni generiche.

La distinzione tra riposo e inattività diventa quindi decisiva non solo sul piano giuridico, ma anche su quello organizzativo e retributivo.

Un principio destinato a incidere sul contenzioso

Con l’ordinanza n. 1835/2026, la Cassazione fornisce un’ulteriore chiave di lettura per il lavoro straordinario nel settore dell’autotrasporto, confermando che la tutela del lavoratore passa attraverso una corretta qualificazione dei tempi di lavoro e di attesa.

Un chiarimento che è destinato a incidere in modo significativo sul contenzioso in materia di orario di lavoro e straordinari nel lavoro discontinuo.

