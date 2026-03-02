CAMION

Il 2026 si apre con un quadro articolato di bonus e incentivi per il lavoro, profondamente rivisto rispetto all’anno precedente. La Legge di Bilancio non ha disposto una proroga automatica delle principali misure per le assunzioni, ma la conversione in legge del Decreto Milleproroghe ha confermato, seppur con modifiche significative, diversi bonus per le imprese.

Restano inoltre operativi strumenti strutturali come la Decontribuzione Sud e la maxi deduzione del costo del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Di seguito una panoramica completa e aggiornata dei principali bonus 2026 e degli incentivi per il lavoro rivolti alle imprese.

Bonus lavoro 2026: quadro generale di bonus e incentivi

I bonus per il lavoro sono, nella pratica, esoneri o riduzioni contributive destinati ai datori di lavoro privati per ridurre il costo del lavoro in fase di ingresso del personale. Nel 2026 il quadro dei bonus e degli incentivi lavoro è segnato da:

proroghe parziali per alcune misure fino al 30 aprile 2026;

riduzione dell’esonero (in molti casi) al 70 per cento per le assunzioni nei primi mesi del 2026;

riconoscimento dell’esonero pieno al 100 per cento solo se l’assunzione genera incremento occupazionale netto;

rafforzamento delle condizioni di accesso ai bonus lavoro, con adempimenti aggiuntivi per le imprese.

Il requisito dell’incremento occupazionale netto assume un ruolo centrale: per diversi bonus lavoro, la misura piena si ottiene soltanto se il datore di lavoro dimostra che l’assunzione determina un aumento effettivo dell’occupazione rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

Bonus lavoro under 30: incentivo strutturale per il lavoro giovanile

Tra i bonus lavoro confermati nel 2026 senza particolari novità rientra l’incentivo per l’assunzione di giovani under 30, misura strutturale che sostiene il lavoro stabile dei giovani.

Il bonus consiste in un esonero contributivo pari al 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con un tetto massimo di 3.000 euro annui, riparametrato su base mensile.

Il bonus lavoro si applica a:

assunzioni a tempo indeterminato;

trasformazioni di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;

giovani che non risultino mai titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L’accesso al bonus lavoro è subordinato alla regolarità contributiva (DURC), al rispetto della normativa sul lavoro e alle condizioni generali sugli incentivi, oltre ai vincoli in materia di licenziamenti nei sei mesi precedenti e successivi nella stessa unità produttiva.

Bonus lavoro giovani under 35: proroga e riduzione nel 2026

Il bonus lavoro per l’assunzione di giovani under 35 è stato prorogato fino al 30 aprile 2026. Nel 2026 però l’intensità dell’incentivo sul costo del lavoro può ridursi.

Per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2026:

l’esonero è in via generale pari al 70 per cento dei contributi previdenziali;

il tetto massimo è di 500 euro mensili;

il massimale può salire a 650 euro mensili in area ZES, se ricorrono le condizioni previste.

L’esonero torna al 100 per cento quando l’assunzione produce incremento occupazionale netto. La durata del bonus lavoro under 35 è pari a 24 mesi.

Bonus lavoro ZES Unica: incentivi lavoro per over 35 nel 2026

Il bonus lavoro ZES è rivolto a sostenere il lavoro nelle aree agevolate e a ridurre il costo del lavoro per le imprese che assumono lavoratori over 35. L’agevolazione è prorogata fino al 30 aprile 2026 e interessa le assunzioni a tempo indeterminato in unità produttive situate in area ZES, che dal 2026 comprende anche Marche e Umbria.

In sintesi, il bonus lavoro è riconosciuto alle imprese con meno di 10 dipendenti che assumono lavoratori:

con almeno 35 anni;

privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;

impiegati fisicamente in una sede di lavoro collocata in area ZES.

Nel 2026:

l’esonero è pari al 70 per cento nei primi mesi dell’anno;

il massimale mensile è in genere di 500 euro e può arrivare a 650 euro in area ZES;

il 100 per cento spetta solo in presenza di incremento occupazionale netto;

la durata dell’incentivo lavoro è di 24 mesi.

Anche per questo bonus lavoro l’iter è collegato alla domanda all’INPS e alle regole operative che verranno definite nelle istruzioni.

Bonus lavoro donne: incentivi per il lavoro femminile nel 2026

Nel 2026 è confermato il bonus lavoro per l’assunzione di donne svantaggiate. Sostiene il lavoro femminile e riduce il costo del lavoro per le imprese.

Esonero contributivo del 100% per i contributi previdenziali, fino a un massimo di 650 euro mensili, per un periodo massimo di 24 mesi.

Il bonus lavoro si applica all’assunzione di donne:

prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;

prive di impiego da almeno 6 mesi e residenti in area ZES;

impiegate in settori o professioni con elevata disparità di genere, prive di impiego da almeno 6 mesi.

Il requisito dell’incremento occupazionale netto resta condizione necessaria. Accanto a questo bonus lavoro, resta attivo anche l’incentivo previsto dalla legge n. 92/2012, con esonero del 50 per cento per 12 o 18 mesi, a seconda del contratto di lavoro e delle condizioni della lavoratrice.

Incentivi lavoro per lavoratrici madri: novità 2026

Tra le novità della manovra 2026 rientrano incentivi lavoro dedicati alle lavoratrici madri con almeno tre figli in condizioni di svantaggio occupazionale.

Il bonus lavoro prevede un esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro:

per 12 mesi se l’assunzione avviene con contratto di lavoro a tempo determinato;

per 24 mesi se l’assunzione avviene con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

per 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato.

La misura incide direttamente sul costo del lavoro, non è cumulabile con altri esoneri contributivi, ma resta compatibile con la maxi-deduzione del costo del lavoro.

È inoltre previsto un incentivo lavoro per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con esonero fino a 3.000 euro annui per i 24 mesi successivi, al rispetto delle condizioni richieste.

Decontribuzione Sud: bonus lavoro prorogato con riduzioni

La Decontribuzione Sud resta un incentivo lavoro rilevante per contenere il costo del lavoro nelle regioni del Mezzogiorno. La misura è prorogata fino al 2029 ma nel 2026 prevede aliquote ridotte.

Per il 2026:

esonero contributivo del 20 per cento;

importo massimo di 125 euro mensili per lavoratore.

L’incentivo lavoro è rivolto alle imprese private, con regole diverse in base alle dimensioni aziendali. Per alcune fattispecie sono previste condizioni aggiuntive legate all’incremento del lavoro stabile a tempo indeterminato.

Maxi deduzione nuove assunzioni: incentivo fiscale sul costo del lavoro

Nel 2026 resta attiva la maxi-deduzione, un incentivo fiscale che opera sul costo del lavoro e premia le imprese che aumentano il lavoro stabile.

La deduzione maggiorata consente:

il 120 per cento del costo del lavoro relativo alle nuove assunzioni a tempo indeterminato;

il 130 per cento del costo del lavoro se le assunzioni riguardano categorie svantaggiate.

Anche in questo caso è necessario dimostrare un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente: la misura è costruita per favorire lavoro aggiuntivo e non mera sostituzione di personale.

Bonus lavoro per disoccupati: NASpI, over 50, ADI e SFL

Nel 2026 restano in vigore diversi bonus lavoro a regime che incidono sul costo del lavoro e agevolano l’inserimento o il reinserimento lavorativo.

Tra i principali:

bonus lavoro NASpI, con contributo mensile pari al 20 per cento dell’indennità residua;

bonus lavoro over 50, con esonero contributivo del 50 per cento fino a 18 mesi;

bonus lavoro ADI e SFL, con esoneri variabili in base alla tipologia e durata del contratto di lavoro.

Questi bonus lavoro e incentivi consentono alle imprese di pianificare il lavoro e le assunzioni riducendo in modo significativo il costo del lavoro.

Lavoro e incentivi: obbligo SIISL dal 1° aprile 2026

Dal 1° aprile 2026 entra in vigore una condizione operativa che impatta su bonus e incentivi lavoro: per accedere ai benefici contributivi, i datori di lavoro privati devono pubblicare l’offerta di lavoro anche sulla piattaforma SIISL.

La pubblicazione dell’offerta di lavoro diventa quindi un requisito collegato alla fruizione dei bonus lavoro, insieme a regolarità contributiva, rispetto delle norme su lavoro e sicurezza e condizioni specifiche previste per ogni incentivo.

Leggi anche: Milleproroghe 2026 approvato: tutte le novità per l’autotrasporto