Per il lavoro nell’autotrasporto il Decreto Flussi 2026 fissa al 16 febbraio il click day per l’invio delle domande di ingresso in Italia di lavoratori stranieri. La misura rappresenta un passaggio importante per le imprese del trasporto merci, che continuano a registrare una significativa carenza di autisti professionali.

Decreto Flussi 2026: un passaggio atteso per il settore

Il Decreto Flussi 2026 si inserisce in un contesto in cui il lavoro nell’autotrasporto continua a fare i conti con una carenza cronica di conducenti. Le quote previste per l’ingresso di lavoratori stranieri, 164.850 in totale tra stagionali, non stagionali e autonomi, rappresentano per molte imprese una delle poche possibilità concrete per coprire posizioni rimaste scoperte.

Nel trasporto merci la mancanza di autisti non è un tema recente. Da anni le aziende segnalano posti vacanti difficili da coprire, con ricadute dirette sull’organizzazione dei servizi e sui tempi di consegna. Una situazione che riguarda anche edilizia e turismo, ma che nel comparto dell’autotrasporto pesa in modo particolare sulla continuità dell’attività.

Click day del 16 febbraio 2026: come presentare le domande

Il 16 febbraio 2026 si apre il click day per presentare le domande di nulla osta all’ingresso di lavoratori stranieri destinati al lavoro subordinato non stagionale. Le richieste si inoltrano online, attraverso il portale del Ministero dell’Interno.

L’accesso al sistema avverrà tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica. Da qui le imprese dell’autotrasporto potranno caricare le domande per cercare di coprire le posizioni rimaste scoperte.

Carenza di autisti: il lavoro nell’autotrasporto cerca personale

Nel settore dell’autotrasporto la carenza di conducenti resta un problema aperto. Le stime parlano di oltre 20mila autisti mancanti in Italia, con effetti diretti sull’organizzazione del lavoro e sulla capacità delle aziende di coprire i servizi.

In questo quadro, le quote previste dal Decreto Flussi rappresentano per molte imprese una possibilità in più per trovare personale e rafforzare gli organici.

Quote di ingresso previste dal Decreto Flussi 2026

Per l’anno 2026 il decreto stabilisce una programmazione articolata degli ingressi:

• 76.200 lavoratori per lavoro subordinato non stagionale

• 88.000 lavoratori per lavoro subordinato stagionale

• 650 lavoratori per lavoro autonomo

Una parte rilevante delle quote per il lavoro non stagionale riguarda proprio il lavoro nell’autotrasporto, dove la domanda di personale resta elevata.

Paesi di provenienza dei lavoratori

I lavoratori potranno essere reclutati tra i cittadini dei Paesi extra UE compresi nell’elenco previsto dal decreto:

Albania,

Marocco,

India,

Pakistan,

Egitto,

Filippine,

Ucraina,

Tunisia.

La norma apre inoltre agli ingressi anche da altri Stati che, nel triennio 2026-2028, stipuleranno accordi bilaterali con l’Italia sul tema delle migrazioni per lavoro.

Verifica obbligatoria prima dell’assunzione

Prima di avviare la procedura per l’ingresso di un lavoratore straniero, il datore di lavoro è tenuto a verificare al Centro per l’Impiego se ci sono candidati già disponibili sul territorio nazionale per quella mansione.

Solo in assenza di riscontri sarà possibile proseguire con la richiesta prevista dal Decreto Flussi.

Questo passaggio è previsto per favorire in via prioritaria l’occupazione interna.

Un’opportunità concreta per il settore del trasporto merci

Il click day del 16 febbraio 2026 rappresenta quindi un momento decisivo per il lavoro nell’autotrasporto. In un contesto in cui la domanda di servizi logistici continua a crescere, il Decreto Flussi si conferma uno strumento essenziale per supportare le aziende e contribuire a colmare la carenza di autisti professionali in Italia.

