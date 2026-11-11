Kit emergenza UE 72 ore: cosa contiene e cosa devono sapere i camionisti
Cosa tenere sul camion
Acqua, cibo, medicinali, torce e strumenti per comunicare in caso di blackout. La Commissione europea ha pubblicato nuove indicazioni sulle scorte da tenere a disposizione per affrontare tre giorni di emergenza. I consigli riguardano anche chi viaggia per lavoro, ma non introducono nuovi obblighi per i camionisti.
Si può restare bloccati per il maltempo. Trovarsi in una zona colpita da un’alluvione. Dover affrontare un’interruzione prolungata dei servizi. Sono situazioni che possono mettere in difficoltà chiunque. In particolare quando ci si trova lontano da casa.
Per affrontare queste eventualità, la Commissione europea ha pubblicato il 3 novembre 2026 nuove linee guida che invitano i cittadini a preparare scorte sufficienti per almeno 72 ore, cioè tre giorni.
Il documento indica quali beni tenere a disposizione e dedica spazio anche alle persone che viaggiano per motivi di lavoro. Un aspetto che interessa da vicino gli autotrasportatori, in particolare quelli impegnati sulle tratte internazionali.
Kit emergenza UE 72 ore: cosa contiene secondo la Commissione europea
Le indicazioni sono contenute nel documento SWD(2026) 826 final, dedicato alla preparazione della popolazione alle emergenze.
Non esiste un kit unico, con prodotti e quantità uguali per tutti. Bruxelles individua invece alcune scorte essenziali, da adattare alle necessità personali e alle situazioni che potrebbero verificarsi.
Nell’elenco compaiono:
- Acqua potabile: una riserva per bere, preparare alimenti e provvedere all’igiene personale.
- Alimenti a lunga conservazione: prodotti che non richiedono frigorifero e possono essere consumati senza cottura o con una preparazione minima.
- Medicinali e primo soccorso: farmaci personali e materiale per le prime cure.
- Torce e illuminazione alternativa: strumenti utili quando manca l’elettricità.
- Radio a batterie e power bank: per ricevere informazioni e mantenere le comunicazioni durante un’emergenza.
- Prodotti per l’igiene: il necessario per la pulizia personale e la gestione dei rifiuti.
- Contanti: preferibilmente anche banconote di piccolo taglio e monete, nel caso in cui i pagamenti elettronici non siano disponibili.
La Commissione richiama inoltre la necessità di poter affrontare temperature particolarmente alte o basse, senza dipendere esclusivamente dall’alimentazione elettrica.
Un’altra indicazione riguarda la borsa di emergenza da portare con sé in caso di evacuazione, con documenti, denaro e beni indispensabili.
Le linee guida distinguono infatti le scorte da utilizzare restando in un luogo dalla borsa da prendere quando occorre allontanarsi rapidamente.
Kit emergenza per camionisti: cosa è utile tenere in cabina
Chi guida un camion può trovarsi distante da casa quando si verifica un’emergenza.
Una nevicata intensa, un’alluvione o la chiusura improvvisa di un collegamento stradale possono costringere un autista a fermarsi più a lungo del previsto. In queste circostanze, avere già a bordo acqua, alimenti e alcuni oggetti essenziali può essere utile.
Le raccomandazioni europee possono quindi essere adattate alla vita in cabina.
Oltre alle normali dotazioni di sicurezza, un autotrasportatore potrebbe tenere sul camion una scorta di acqua e alimenti non deperibili, medicinali personali, una torcia, un power bank carico e indumenti adatti alla stagione.
Per chi effettua trasporti internazionali è utile anche avere a portata di mano i contatti dell’azienda e sapere come ricevere gli avvisi di emergenza nei Paesi attraversati.
Le scorte devono essere conservate correttamente, soprattutto durante l’estate, quando le temperature all’interno della cabina possono diventare elevate. Gli oggetti vanno inoltre sistemati in modo da non creare pericoli durante la guida.
Cosa dice l’UE su chi viaggia per lavoro
Un passaggio del documento europeo riguarda espressamente le persone che si trovano temporaneamente in un altro Paese, per turismo o per motivi professionali.
La Commissione osserva che chi viaggia può conoscere poco i rischi della zona in cui si trova, non avere accesso alle risorse normalmente disponibili a casa e incontrare difficoltà nel comprendere gli avvisi diffusi in una lingua straniera.
Per questo invita a prevedere informazioni pratiche anche per chi è di passaggio: quali oggetti portare con sé, dove trovare gli avvisi delle autorità locali e come contattare i servizi di emergenza.
Il documento non cita specificamente i camionisti, ma le difficoltà descritte possono riguardare anche gli autisti impegnati nei trasporti internazionali.
Il kit emergenza UE da 72 ore è obbligatorio sui camion?
Su questo punto è necessario fare chiarezza: non esiste un nuovo obbligo europeo che imponga agli autotrasportatori di tenere a bordo un kit di emergenza per 72 ore.
Le linee guida pubblicate dalla Commissione sono raccomandazioni non vincolanti. Non prevedono sanzioni per chi non possiede le scorte indicate e non introducono un elenco obbligatorio di prodotti per i mezzi pesanti.
Restano invece in vigore le disposizioni sulle dotazioni di sicurezza dei veicoli, comprese quelle specifiche per il trasporto di merci pericolose ADR.
Il riferimento alle 72 ore non significa neppure che i soccorsi arriveranno necessariamente dopo tre giorni. È un periodo minimo di autosufficienza consigliato per affrontare la fase iniziale di una crisi, quando l’assistenza potrebbe non essere immediatamente disponibile.
Per gli autotrasportatori, dunque, nessuna nuova attrezzatura obbligatoria da acquistare. Le indicazioni europee offrono però qualche suggerimento concreto su cosa potrebbe tornare utile in cabina quando un viaggio non procede come previsto.