Ecco in dettaglio le prestazioni elettriche e autonomia del Kia PV5

Il nuovo Kia PV5 conquista il premio International Van of the Year 2026, un successo storico per il brand e nei van elettrici del settore dei veicoli commerciali.

Il Kia PV5, van completamente elettrico, ha ottenuto il titolo di “International Van of the Year 2026”, affermandosi come il veicolo commerciale leggero più innovativo dell’anno.

Il riconoscimento, assegnato durante il Gala degli IVOTY a Lione il 19 novembre 2025 nell’ambito di SOLUTRANS 2025, segna una prima assoluta sia per Kia sia per un costruttore coreano nel campo degli LCV. La giuria, composta da giornalisti specializzati provenienti da 26 Paesi, ha premiato il PV5 per la sua capacità di innovare in modo sostanziale il segmento dei van elettrici.

Kia PV5: un van elettrico che stabilisce nuovi standard

Secondo la giuria dell’IVOTY, il van Kia PV5 definisce un nuovo benchmark nel settore grazie alla sua combinazione di efficienza, versatilità, funzionalità e zero emissioni.

Come sottolineato dal Chairman del comitato, Jarlath Sweeney, il modello “ridefinisce ciò che ci si può attendere oggi da un van moderno”. Il PV5 rappresenta infatti una sintesi tra prestazioni elettriche avanzate, modularità e design contemporaneo.

Il risultato acquista ulteriore valore considerando che si tratta del debutto assoluto del modello nel mercato europeo e nel segmento PBV di Kia.

Un riconoscimento che conferma la strategia elettrica di Kia

Ho Sung Song, Presidente e CEO di Kia Corporation, ha espresso grande soddisfazione per il premio, sottolineando come il van Kia PV5 rappresenti un passo decisivo nella strategia aziendale dedicata ai veicoli commerciali.

Il van è stato “sviluppato ascoltando in modo approfondito le esigenze dei clienti business”, integrando praticità, autonomia elevata e un design pienamente coerente con la filosofia stilistica del marchio.

Song ha inoltre evidenziato l’innovazione introdotta dal nuovo sistema produttivo Kia, basato su trasportatori e celle, che consente una maggiore modularità e personalizzazione nella produzione degli LCV elettrici.

Kia PV5 premiato anche dal GUINNESS WORLD RECORDS

Il valore del Kia PV5 non si limita al riconoscimento IVOTY. La versione PV5 Cargo Long ha stabilito il GUINNESS WORLD RECORDS™ per la maggiore distanza percorsa da un furgone elettrico a pieno carico con un singolo rifornimento di energia, confermando la reale utilità del modello in scenari operativi concreti.

Questo traguardo rafforza l’immagine del PV5 come veicolo elettrico adatto sia alla città sia agli impieghi intensivi.

Prestazioni elettriche e autonomia del Kia PV5

Basato sulla piattaforma E-GMP.S, il van Kia PV5 offre:

fino a 416 km di autonomia nella versione Cargo Long

di autonomia nella versione 412 km nella versione Passenger

nella versione ricarica rapida DC 10–80% in meno di 30 minuti

carico utile fino a 790 kg

Questi valori lo collocano tra i veicoli commerciali elettrici più versatili sul mercato europeo.

Il progetto PBV di Kia e la visione per il futuro

Secondo Sangdae Kim, Executive Vice President e Head of PBV Division di Kia Corporation, il van PV5 è il primo passo di una gamma che punta a rivoluzionare il settore dei veicoli commerciali leggeri. Il modello è stato progettato “partendo dalle esigenze reali degli utenti”, integrando soluzioni specifiche per diversi tipi di business.

Dal 2026, infatti, la gamma PV5 si amplierà con nuove varianti:

Chassis Cab

Cargo passo corto (L1H1)

High Roof (L2H2)

Sono inoltre in sviluppo i modelli PV7 e PV9, dedicati alle esigenze logistiche più avanzate.

Il Kia PV5 e il mercato europeo dei van elettrici

Per Marc Hedrich, President & CEO di Kia Europe, la vittoria del premio dimostra la capacità del marchio di proporre “ingegneria, design e praticità” anche nel settore degli LCV elettrici. Il van Kia PV5 è già disponibile in Europa nelle versioni Cargo Long e Passenger, confermando l’impegno del marchio nell’offrire soluzioni di mobilità intelligenti e sostenibili.

