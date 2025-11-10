CAMION

Come funziona il noleggio e i vantaggi per le imprese di autotrasporto

Juna, la joint venture di Scania e sennder, offre il camion elettrico a noleggio in abbonamento con servizi completi per la logistica sostenibile.

Il progetto unisce l’esperienza del costruttore svedese con la piattaforma digitale europea per favorire la diffusione dei mezzi pesanti elettrici attraverso un modello d’uso flessibile e accessibile alle imprese di autotrasporto.

Juna è il camion elettrico a noleggio in abbonamento di Scania

Juna nasce nel 2023 come joint venture tra Scania e sennder Technologies GmbH, con l’obiettivo di rendere la transizione energetica una realtà concreta per il trasporto stradale.

Il servizio propone un camion elettrico a noleggio in abbonamento in cui l’impresa di trasporto non acquista il mezzo ma paga solo per l’utilizzo effettivo.

Il pacchetto comprende veicolo Scania elettrico, manutenzione completa, assicurazione, infrastruttura di ricarica e strumenti digitali di gestione della flotta.

Grazie alla collaborazione tra Scania e sennder, Juna integra il supporto operativo e l’accesso a carichi garantiti, offrendo così una soluzione sostenibile, efficiente e priva di barriere d’ingresso economiche.

Come funziona il modello truck as a service di Juna

Il modello proposto da Juna segue la logica truck-as-a-service, in cui l’azienda di autotrasporto accede a un camion elettrico con un canone fisso che copre tutti i costi di gestione.

Il servizio include la ricarica dell’energia elettrica, la manutenzione programmata, la gestione dei dati operativi e l’assistenza tecnica garantita da Scania.

In questo modo le imprese possono concentrarsi sull’attività principale senza affrontare i rischi legati alla proprietà del veicolo o al valore residuo.

Il sistema digitale di Juna permette inoltre di monitorare in tempo reale le prestazioni, ottimizzare le rotte e ridurre i tempi di fermo. Il sistema digitale migliora, così, la produttività della flotta.

I vantaggi per le imprese di autotrasporto

Il camion elettrico a noleggio in abbonamento di Juna offre numerosi vantaggi alle aziende di trasporto.

Elimina la necessità di un investimento iniziale elevato, garantisce costi certi e pianificabili e riduce l’impatto ambientale delle operazioni.

La manutenzione inclusa, l’assicurazione integrata e il supporto tecnico costante semplificano la gestione quotidiana del mezzo.

Inoltre, l’integrazione con la rete digitale di sennder consente a Juna di offrire carichi stabili e programmati, aumentando la redditività dei trasportatori che scelgono la transizione verso l’elettrico.

Scania e Juna: camion elettrico a noleggio in abbonamento

Juna e Scania prevedono di mettere su strada 5 000 camion elettrici entro il 2030. Distribuiranno il modello “as-a-service” in Germania, Italia, Francia e Paesi Bassi.

Questa strategia punta a creare una rete europea di trasporto elettrico capace di combinare sostenibilità ambientale e competitività economica.

Con il camion elettrico a noleggio in abbonamento, Scania e Juna intendono offrire alle imprese una via concreta per ridurre le emissioni e partecipare alla decarbonizzazione della logistica.

L’Italia, dove il progetto è già operativo, rappresenta il laboratorio ideale per la diffusione di un modello che unisce tecnologia, efficienza e responsabilità ambientale.

Continua a leggere: Scania: nasce a Milano Est il nuovo polo strategico per il trasporto in Italia