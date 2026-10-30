CAMION

Iveco è ufficialmente entrata nel gruppo Tata Motors. Il colosso indiano ha completato il regolamento iniziale dell’offerta pubblica di acquisto, conquistando il controllo del gruppo torinese dei veicoli commerciali. Un passaggio che ridisegna gli equilibri dell’industria dei camion e apre una nuova fase per un’azienda dalle profonde radici italiane. Il risultato arriva dopo il periodo iniziale di adesione e rende operativo il trasferimento del controllo.

Iveco, Tata Motors conquista l’89,42% del capitale

L’operazione è diventata effettiva oggi, 30 ottobre 2026. Attraverso la società offerente TML CV Holdings B.V., Tata Motors detiene ora 238.157.212 azioni ordinarie, pari a circa l’89,42% del capitale ordinario, al netto delle azioni proprie.

Il prezzo dell’Opa è fissato a 14,40 euro per azione, in contanti. Non si tratta ancora del possesso dell’intero capitale: per gli azionisti rimasti fuori dall’adesione iniziale è prevista una nuova finestra per partecipare all’offerta.

Opa Iveco, le date da segnare sul calendario

I termini riapriranno dal 2 al 6 novembre 2026, con adesioni possibili ogni giorno di Borsa aperta dalle 8:30 alle 17:30. Il regolamento delle azioni conferite in questa seconda fase è previsto per il 13 novembre.

Restano da definire gli eventuali passaggi successivi, tra cui le procedure di acquisto delle partecipazioni residue previste dalla documentazione dell’offerta. La società comunicherà gli sviluppi quando saranno definiti.

Cambia il consiglio di amministrazione

Il nuovo assetto proprietario porta subito cambiamenti ai vertici. N. Chandrasekaran assume la presidenza del consiglio di amministrazione, mentre Olof Persson è amministratore delegato. Entrano nel board anche P. B. Balaji, Girish Wagh, Guenter Butschek e Charles Nichols.

Rinnovati anche i comitati interni, mentre tutte le azioni a voto speciale precedentemente in circolazione sono state riacquistate a titolo gratuito e non risultano più esistenti.

Iveco, anticipati i conti del terzo trimestre

Cambia anche il calendario finanziario. I risultati del terzo trimestre 2026 saranno pubblicati il 3 novembre. Due giorni prima della data originariamente prevista.

Il gruppo conta 33.000 dipendenti, 16 siti industriali e 22 centri di ricerca e sviluppo. L’ingresso in Tata Motors segna una svolta concreta. Nel portafoglio figurano IVECO, FPT, IVECO BUS, HEULIEZ e IVECO CAPITAL. Il comunicato non annuncia cambiamenti per gli stabilimenti italiani. Ora l’attenzione si sposta sulle prossime mosse industriali e sul futuro dei suoi marchi.