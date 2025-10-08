CAMION

Il Master gratuito di Iveco Group e Politecnico di Torino in “Smart Commercial Vehicles for Sustainable Mobility” sostiene la logistica e i trasporti che stanno vivendo una trasformazione senza precedenti, spinta dalla transizione verso la mobilità sostenibile, l’elettrificazione e la digitalizzazione dei sistemi di bordo.

Per rispondere alle nuove sfide ambientali e industriali, Iveco Group e il Politecnico di Torino, con il sostegno della Regione Piemonte, annunciano la terza edizione del Master Universitario di II Livello in “Smart Commercial Vehicles for Sustainable Mobility”, un percorso gratuito e professionalizzante che unisce formazione accademica e inserimento diretto nel mondo del lavoro.

Master gratuito per la mobilità sostenibile

Il Master gratuito in Smart Commercial Vehicles for Sustainable Mobility rappresenta una delle iniziative più innovative nel panorama della formazione ingegneristica italiana.

Si tratta di un programma biennale gratuito, rivolto a giovani laureati magistrali under 30 nelle aree dell’ingegneria industriale, elettronica o informatica.

Il percorso nasce con l’obiettivo di formare figure professionali specializzate nella progettazione di veicoli commerciali sostenibili, capaci di integrare conoscenze meccaniche, elettroniche, energetiche e digitali.

Gli studenti selezionati saranno assunti da Iveco Group con un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, che unisce studio universitario e lavoro in azienda, garantendo un percorso concreto di crescita professionale.

Iveco Group e Politecnico di Torino: alleanza per l’innovazione

Secondo Ezio Spessa, Coordinatore del Master gratuito e Professore Ordinario presso il Dipartimento di Energia del Politecnico di Torino, il programma “nasce per formare ingegneri dotati delle competenze necessarie per guidare la decarbonizzazione del settore dei trasporti e affrontare le sfide della mobilità sostenibile”.

Il Politecnico di Torino e Iveco Group collaborano infatti da anni in progetti di ricerca e sviluppo nel campo dei veicoli commerciali elettrici, ibridi e a combustibili rinnovabili, con l’obiettivo di creare una nuova generazione di professionisti capaci di coniugare innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale.

Tra i temi principali del percorso:

Propulsione elettrica e ibrida per veicoli commerciali.

per veicoli commerciali. Soluzioni carbon-neutral basate su combustibili rinnovabili.

basate su combustibili rinnovabili. Connettività e mobilità digitale per la gestione intelligente dei mezzi.

per la gestione intelligente dei mezzi. Elettronica di bordo e sistemi avanzati di simulazione e validazione virtuale.

Un percorso formativo tra università e impresa

Il Master gratuito combina 400 ore di lezioni universitarie con oltre 700 ore di formazione in azienda, per un totale di circa 1.500 ore di apprendimento integrato.

Gli studenti partecipano a project work reali in collaborazione con IVECO e FPT Industrial, affrontando sfide legate alla progettazione di veicoli elettrici ad alta efficienza, alla gestione intelligente delle batterie, alla connettività V2X (Vehicle-to-Everything) e allo sviluppo di digital twin, veri e propri “gemelli digitali” dei veicoli.

Ogni progetto è supervisionato da tutor accademici e aziendali. Offre agli studenti la possibilità di applicare in modo concreto le competenze apprese e contribuire a progetti industriali di grande impatto.

Inserimento in Iveco Group dopo il Master gratuito

Uno dei punti di forza del Master è l’inserimento diretto in Iveco Group fin dall’inizio del percorso. Gli apprendisti vengono assunti a tempo indeterminato. Seguono un piano di formazione strutturato che li prepara a ruoli qualificati all’interno delle business unit di IVECO e FPT Industrial.

Nelle prime due edizioni, la quasi totalità dei partecipanti è stata confermata in azienda al termine del percorso. Prospettive di carriera concrete nei settori della ricerca e sviluppo, progettazione elettronica, simulazione digitale e innovazione dei powertrain.

Master gratuito: iscrizioni aperte fino al 3 novembre 2025

Le iscrizioni alla terza edizione del Master di II Livello in Smart Commercial Vehicles for Sustainable Mobility sono aperte fino alle ore 14:00 del 3 novembre 2025.

Tutte le informazioni sui requisiti di ammissione, sui bandi e sulle modalità di candidatura sono disponibili sul sito ufficiale del Politecnico di Torino (www.polito.it).

La Scuola di Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino

Il Master è organizzato dalla Scuola di Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino (Polito Master School). Dal 2011 coordina percorsi di alta formazione e aggiornamento tecnico-professionale.

Diretta dal professor Paolo Neirotti, la Scuola collabora con partner pubblici e privati. Sviluppa programmi formativi su misura in risposta alle esigenze reali del mercato del lavoro, in particolare nei settori high-tech e medium-tech.

Grazie alla sua visione multidisciplinare e internazionale, la Polito Master School rappresenta oggi un punto di riferimento per la formazione avanzata nel campo dell’ingegneria, della mobilità e della sostenibilità.

