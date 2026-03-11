Iveco Defence Vehicles: 860 camion militari alle Forze Armate rumene
La commessa prevede oltre 2.900 veicoli
Iveco Defence Vehicles ha sottoscritto un contratto per la fornitura di 860 camion tattico logistici destinati alle Forze Armate rumene. La commessa rappresenta la terza tranche dell’accordo quadro.
L’intesa è del 30 dicembre 2019. Firmata con il Ministero della Difesa Nazionale della Romania.
L’annuncio è stato diffuso a Bolzano il 10 marzo 2026. Il contratto rientra in un programma più ampio. Il piano prevede la consegna complessiva di oltre 2.900 camion militari ad alta mobilità.
I veicoli previsti da questa tranche saranno consegnati progressivamente. Le consegne sono programmate nel corso dei prossimi tre anni.
Il progetto avviato da IDV rientra tra i principali programmi di rinnovamento della flotta logistica militare della Romania.
L’obiettivo è aggiornare i mezzi.
Sono destinati al supporto operativo delle Forze Armate.
Le prime due fasi dell’accordo hanno già portato alla consegna di numerosi veicoli. In particolare:
942 camion militari nella prima tranche
1.107 veicoli logistici consegnati tra il 2023 e il 2026
Con i 860 camion della terza tranche, la flotta logistica delle Forze Armate rumene sarà ulteriormente rafforzata.
I veicoli forniti alla Romania appartengono alla gamma High Mobility di Iveco Defence Vehicles, progettata per operare in condizioni operative particolarmente impegnative.
Questi camion militari sono sviluppati per garantire:
Circa un terzo dei nuovi veicoli sarà dotato di cabina blindata, aumentando il livello di protezione durante le missioni.
La fornitura di oltre 2.900 camion militari alla Romania conferma il ruolo di Iveco Defence Vehicles tra i principali produttori europei di veicoli logistici militari ad alta mobilità. Un programma di grandi dimensioni. Che consolida ulteriormente la presenza dell’azienda nel settore.
Negli ultimi anni Iveco Defence Vehicles ha firmato contratti anche con altri eserciti europei. Accordi legati ai programmi di ammodernamento delle flotte militari. Un segnale della crescente domanda di mezzi logistici moderni.
Esercito Italiano, con un accordo per 1.453 camion militari nel 2024, ampliato nel 2025 con 658 veicoli aggiuntivi
Paesi Bassi, che nel maggio 2025 hanno firmato un contratto per 785 mezzi logistici
Iveco Defence Vehicles sviluppa e produce veicoli speciali destinati a missioni militari, operazioni di peacekeeping e attività di protezione civile.
La produzione dell’azienda comprende:
L’intera gamma di Iveco Defence Vehicles è progettata per garantire mobilità su qualsiasi terreno e alti livelli di protezione per l’equipaggio.