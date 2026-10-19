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Iperammortamento 2026: dalle 12 del 15 ottobre è aperta la piattaforma GSE per inviare la comunicazione di completamento degli investimenti. Lo stabilisce il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 14 ottobre.

L’apertura riguarda le aziende che hanno già ottenuto esito positivo sulla comunicazione di conferma. Non consente di presentare una nuova richiesta di agevolazione. Il documento finale può essere trasmesso soltanto dopo aver ultimato gli investimenti.

Iperammortamento: accesso al portale e scadenza

La comunicazione va inviata attraverso il sistema telematico disponibile nell’“Area Clienti” del sito www.gse.it. Per accedere è necessario SPID. Il GSE mette a disposizione i modelli e le istruzioni da utilizzare per compilare la pratica.

La scadenza è fissata al 15 novembre 2028. Prima dell’invio, le imprese devono verificare che i dati inseriti corrispondano a quelli già trasmessi nella fase di conferma.

La procedura segue due passaggi precedenti. Il primo è la comunicazione preventiva per prenotare l’agevolazione. Il secondo è la conferma, legata agli ordini accettati dal venditore e al pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo di ciascun bene.

Quali dati e documenti servono

La comunicazione di completamento deve riportare, per ogni bene, la data in cui l’investimento è stato ultimato e gli estremi delle fatture relative alle spese agevolabili.

L’impresa deve inoltre attestare di possedere la perizia tecnica asseverata e la certificazione contabile previste dal decreto interministeriale del 7 maggio 2026.

Non è possibile aggiungere beni che non figuravano nella comunicazione di conferma. Sono esclusi anche importi superiori a quelli già dichiarati. Per questo il confronto tra la documentazione finale e la pratica precedente è un controllo essenziale.

Iperammortamento 2026, il periodo degli investimenti

La misura, prevista dalla legge di Bilancio 2026, riconosce una maggiorazione del costo di acquisizione ai fini dell’ammortamento o dei canoni di leasing. Riguarda determinati beni strumentali nuovi per la trasformazione tecnologica e digitale. Sono inclusi, alle condizioni previste, anche beni destinati all’autoproduzione di energia rinnovabile per l’autoconsumo.

Gli investimenti agevolabili devono essere effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. Il termine del 15 novembre riguarda invece l’invio della comunicazione finale al GSE.

Il termine dell’invio non va confuso con quello per effettuare gli investimenti. Per ciascun bene conta la data effettiva di completamento dichiarata dall’impresa.

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