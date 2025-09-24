CAMION

Esperti e istituzioni a confronto sulle sfide e le opportunità del trasporto merci integrato

L’intermodalità è oggi uno degli snodi strategici più rilevanti per il futuro della logistica. Integrare in modo efficiente gomma, ferrovia, mare e trasporto aereo non è più un’opzione, ma una necessità per rendere sostenibili e competitivi i flussi di merci.

Di questo si parlerà il prossimo 30 settembre, dalle 15:00 alle 17:00, durante la Digital Round Table intitolata “Trasporti: le nuove frontiere della multimodalità per le merci”, trasmessa in diretta dagli studi di Radio 24 e moderata dal giornalista Massimo De Donato.

Le nuove frontiere dell’intermodalità tra innovazione, sostenibilità e competitività

Un confronto tra esperti del settore, rappresentanti istituzionali- tra cui quelli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- e operatori della filiera per analizzare le nuove sfide dell’interconnessione modale, tra innovazione digitale, riduzione dell’impatto ambientale e ottimizzazione dei costi. L’ obiettivo della Digital Round Table è quello di tracciare le prospettive future della logistica italiana ed europea.

Il trasporto multimodale, fondato sull’integrazione tra gomma, mare, ferrovia e aereo, rappresenta infatti oggi il cuore della trasformazione logistica. L’interconnessione tra le diverse modalità di trasporto non è soltanto una sfida tecnologica e organizzativa, ma un passaggio imprescindibile per rendere più efficienti i flussi delle merci, ridurre i tempi di consegna, abbattere i costi e minimizzare l’impatto ambientale.

La tavola rotonda digitale offrirà un’occasione di confronto sui trend più innovativi che stanno ridisegnando il trasporto merci: dall’uso dei biocarburanti all’adozione di veicoli a basse emissioni, fino alle strategie digitali per l’ottimizzazione delle rotte e la riduzione delle esternalità ambientali.

Leader e istituzioni a confronto sul futuro del trasporto multimodale

Al dibattito prenderanno parte voci di primo piano del settore. Nello specifico, sono previsti i seguenti interventi:

Davide Bordoni, amministratore unico di RAM Spa, porterà la prospettiva di una società che supporta lo sviluppo delle politiche di trasporto e logistica. Ennio Cascetta, presidente del Cluster Nazionale Tecnologico dei Trasporti e coordinatore scientifico dell‘Osservatorio del MOST sulla decarbonizzazione del trasporto stradale, offrirà una visione di scenario basata su ricerca e innovazione.

Il punto di vista delle imprese ferroviarie sarà rappresentato da Sabrina De Filippis, amministratore delegato e direttore generale di FS Logistix, mentre il mondo delle imprese committenti troverà voce in Leopoldo Destro, delegato del presidente di Confindustria per i Trasporti, la Logistica e l’Industria del Turismo.

Non mancheranno interventi istituzionali, con Enrico Finocchi, presidente del Comitato Centrale Albo degli Autotrasportatori, a illustrare il ruolo dell’Albo nelle sfide del settore, cominciando da quella della regolarità e della sicurezza. Infine, il focus sull’innovazione industriale e tecnologica sarà affidato ad Alessandro Smania, direttore marketing e comunicazione di MAN Truck & Bus Italia, che porterà l’esperienza di un costruttore impegnato nella transizione verso soluzioni di mobilità sostenibile.

Come partecipare alla Digital Round Table di Radio 24

Per partecipare in maniera gratuita alla Digital Round Table sull’intermodalità o per avere maggiori informazioni è necessario iscriversi qui, attraverso il sito ufficiale di Radio 24, nella pagina iniziative speciali. Un’occasione unica per approfondire le nuove prospettive della logistica multimodale e confrontarsi con i protagonisti del settore.

In un momento storico in cui efficienza, sostenibilità e innovazione guidano il cambiamento, l’intermodalità rappresenta una leva strategica per ridisegnare il futuro del trasporto merci. In questo contesto la Digital Round Table del 30 settembre si propone come un momento di riflessione e confronto concreto su come rendere la logistica italiana ed europea sempre più integrata, digitale e a misura di futuro.

