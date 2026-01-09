CAMION

L’intelligenza artificiale per trasporti e logistica sta passando dalla sperimentazione all’uso operativo quotidiano, con impatti concreti su pianificazione, pricing ed execution dei flussi.

È questo il quadro che emerge dal Transportation Pulse Report 2026, che fotografa un settore entrato in una fase di svolta.

Il report, pubblicato da Transporeon, parte del gruppo Trimble, si basa su un’indagine condotta tra oltre 230 dirigenti della supply chain e della logistica in Europa e Nord America.

L’obiettivo è comprendere come l’Intelligenza Artificiale stia incidendo concretamente sulla gestione dei trasporti e quali siano le leve strategiche che ne determinano il successo.

Adozione dell’IA nei trasporti tra accelerazione e limiti strutturali

L’adozione dell’intelligenza artificiale per trasporti e logistica sta crescendo rapidamente, ma non in modo uniforme. I mittenti stanno già utilizzando soluzioni basate su IA soprattutto nella pianificazione e nell’ottimizzazione dei trasporti, oltre che nel freight procurement e nella visibilità in tempo reale. I vettori, invece, concentrano gli investimenti su pricing dinamico, ottimizzazione delle tratte e sistemi di tracking.

Nonostante questo slancio, il report evidenzia come la maggior parte delle aziende si trovi ancora in una fase iniziale di maturità. La tecnologia è disponibile, ma non sempre supportata da processi e basi informative adeguate.

La qualità dei dati resta il principale collo di bottiglia

Il limite più rilevante all’efficacia dell’intelligenza artificiale per trasporti e logistica è la qualità dei dati. La disomogeneità delle informazioni e la presenza di sistemi non integrati continuano a ostacolare l’adozione su larga scala dell’IA, sia lato shippers sia lato carriers.

Senza dati affidabili, completi e aggiornati, anche gli algoritmi più evoluti faticano a generare valore. Il report mette quindi in evidenza come la competitività futura dipenderà sempre più dalla capacità di superare i silos informativi e costruire ecosistemi digitali coerenti.

Pianificazione, pricing ed execution: dove l’IA fa la differenza

Secondo i risultati dell’indagine, nei prossimi anni l’intelligenza artificiale per trasporti e logistica avrà il maggiore impatto in tre ambiti chiave: pianificazione, pricing ed execution operativa.

I mittenti indicano la pianificazione e l’ottimizzazione dei trasporti come l’area in cui l’IA potrà generare i benefici più significativi, migliorando l’allocazione delle risorse e la gestione dei network. I vettori, invece, vedono nel pricing e nell’ottimizzazione delle tratte il principale driver di valore, grazie a una maggiore reattività alle condizioni di mercato.

Questo orientamento conferma un passaggio importante: dall’uso sperimentale dell’IA si sta evolvendo verso un impiego mirato a risultati misurabili in termini di efficienza operativa.

AI Agents e automazione con supervisione umana

Un capitolo centrale del report riguarda l’ascesa degli AI Agents, sistemi software in grado di monitorare i dati, prendere decisioni ed eseguire azioni in modo autonomo entro limiti predefiniti. Le applicazioni più promettenti riguardano il calcolo e il monitoraggio degli ETA, i sistemi di alerting, l’ottimizzazione delle rotte e, per i vettori, anche la negoziazione delle tariffe spot.

Nonostante il potenziale dell’automazione, la maggioranza degli operatori continua a considerare l’intelligenza artificiale come un supporto al processo decisionale umano. I modelli human-in-the-loop restano prevalenti, segno che la fiducia nei sistemi intelligenti cresce, ma senza rinunciare al controllo e alla responsabilità umana.

Ecosistemi connessi e valore reale dell’intelligenza artificiale

Il Transportation Pulse Report 2026 sottolinea come l’intelligenza artificiale per trasporti e logistica esprima il massimo valore all’interno di ecosistemi connessi. Le piattaforme di gestione dei trasporti basate su network consentono uno scambio dati continuo, migliorando l’accuratezza degli ETA, la gestione delle disruption e l’assegnazione dei carichi.

Per i mittenti, i principali benefici derivano dal potenziamento delle capacità predittive. Per i vettori, invece, il valore si concentra su un load matching più intelligente e su una migliore saturazione dei mezzi. In entrambi i casi, l’integrazione tra IA e connettività diventa un fattore competitivo decisivo.

Cosa cambia davvero per le aziende di trasporto e logistica

La trasformazione in atto non riguarda solo l’introduzione di nuove tecnologie, ma un cambiamento più profondo nel modo di gestire le operations. Le aziende che investono in dati di qualità, integrazione dei sistemi e competenze digitali sono in grado di operare in modo più rapido, efficiente e resiliente.

L’intelligenza artificiale per trasporti e logistica non è più una promessa futura, ma una leva strategica già attiva. Chi saprà adottarla in modo strutturato, integrandola nei processi e nelle relazioni di filiera, potrà ottenere un vantaggio competitivo duraturo.

Il report completo è disponibile sul sito di Transporeon e rappresenta un punto di riferimento per comprendere come il settore dei trasporti stia affrontando questa fase di svolta.

