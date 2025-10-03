CAMION

Integritam, realtà indipendente di private equity e club deal focalizzata su società europee a media capitalizzazione, entra nel capitale di DIPA Sport, azienda piacentina attiva nel settore dell’automotive remanufacturing (ricambi nuovi e rigenerati).

L’operazione prevede l’acquisizione del 26% della società DIPA Sport attraverso un investimento complessivo, da parte di Integritam, di 10 milioni di euro, suddiviso equamente tra aumento di capitale e acquisto di quote.

Integritam: private equity e club deal al servizio della crescita industriale

Nata come joint venture tra Amgest SA, boutique di gestione patrimoniale indipendente con sede a Lugano fondata da Massimo Vecchio, e gli imprenditori Giovanna Voltolina e Maurizio Bianco, Integritam è una piattaforma dedicata a operazioni di private equity e club deal sia di maggioranza sia di minoranza.

L’obiettivo è individuare e affiancare aziende solide come DIPA Sport, pronte a scalare il proprio modello di business e a competere su mercati internazionali.

L’ingresso in DIPA Sport rappresenta un esempio concreto della strategia di Integritam: puntare su imprese guidate da imprenditori visionari, con fondamentali solidi e forte potenziale di sviluppo.

DIPA Sport: leader nei ricambi nuovi e rigenerati

Fondata a Chiavenna Landi (Piacenza) da Christian Gherardi, DIPA Sport nasce come officina tradizionale e si è trasformata in un punto di riferimento dell’aftermarket automotive.

Oggi è specializzata nella rigenerazione e distribuzione di ricambi elettronici e meccatronici per mezzi leggeri e pesanti, con un modello industriale innovativo, fortemente automatizzato e digitalizzato.

DIPA Sport conta circa 120 dipendenti e opera in un comparto centrale per la mobilità sostenibile.

I dati ACEA evidenziano come il remanufacturing dei componenti (ricambi rigenerati) permetta di ridurre fino all’80% l’energia utilizzata, il 90% delle sostanze chimiche e l’88% del consumo d’acqua rispetto alla produzione di ricambi nuovi, abbattendo al contempo del 70% i rifiuti generati.

DIPA Sport e Integritam: economia circolare e innovazione logistica

Secondo Giovanna Voltolina, co-founder di Integritam, la forza di DIPA Sport sta in un DNA fatto di ingegno e pragmatismo, con la capacità di trasformare problemi complessi in soluzioni concrete. L’investimento servirà a:

potenziare la capacità produttiva,

sviluppare magazzini automatizzati e innovativi,

e innovativi, ampliare i settori serviti dall’azienda,

supportare un piano di assunzioni pluriennale che porterà a più che raddoppiare la forza lavoro.

L’obiettivo condiviso tra proprietà e Integritam è ambizioso: superare i 100 milioni di euro di fatturato, rafforzando il posizionamento di DIPA Sport come player di riferimento nel panorama europeo dei ricambi auto rigenerati.

Una risposta concreta alle sfide del mercato europeo

Il mercato dei ricambi rigenerati assume un ruolo sempre più rilevante in un contesto in cui l’età media dei veicoli in Europa è di 12,5 anni. Prolungare la vita utile delle auto attraverso l’utilizzo di ricambi rigenerati riduce l’impatto ambientale, limita l’estrazione di nuove risorse e offre vantaggi economici ai consumatori.

Approfondimento: Ricambi usati e rigenerati: nuove norme UE per il riuso e il riciclo dei veicoli

Come sottolinea Christian Gherardi, CEO e founder di DIPA Sport, “oggi, dove l’elettronica è onnipresente, i guasti aumentano e le soluzioni tradizionali non bastano più. Il remanufacturing è la risposta più efficace e disegna per questo settore prospettive di crescita molto positive”.

Continua a leggere: Ricambi camion: cosa cambia per i camionisti e per la manutenzione dei mezzi pesanti