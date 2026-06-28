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Info traffico da controllare prima di partire: l’esodo estivo entra nella fase calda e sulle principali strade e autostrade italiane sono attesi flussi in aumento. Tra l’ultimo fine settimana di giugno e i weekend di luglio, Viabilità Italia prevede più traffico legato alle partenze per le vacanze e agli spostamenti verso le località turistiche.

Le partenze dovrebbero concentrarsi dal pomeriggio del venerdì, con circolazione sostenuta il sabato e nella mattinata di domenica. I rientri sono attesi soprattutto la domenica pomeriggio e, in parte, il lunedì mattina, quando il traffico turistico potrà sommarsi a quello ordinario.

Info traffico: le giornate più critiche

I fine settimana saranno i momenti più delicati. Le direttrici verso mare, montagna e località di villeggiatura potranno registrare rallentamenti, code e tempi di percorrenza più lunghi, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore concentrazione delle partenze.

Nei giorni da bollino rosso, il consiglio è programmare il viaggio con anticipo, valutare orari alternativi e consultare le info traffico prima di mettersi in movimento. Gli aggiornamenti durante il tragitto possono aiutare a evitare tratti congestionati, incidenti o eventuali provvedimenti di regolazione della circolazione.

Info traffico e mezzi pesanti: il calendario dei divieti

Per alleggerire la circolazione nei giorni più intensi dell’esodo, sono previste limitazioni fuori dai centri abitati per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate.

A fine giugno il divieto è previsto domenica 28, dalle 7 alle 22. A luglio lo stop scatterà nei principali weekend: sabato 4, 11, 18 e 25 luglio dalle 8 alle 16, mentre domenica 5, 12, 19 e 26 luglio il divieto sarà in vigore dalle 7 alle 22. Limitazioni anche nei venerdì di maggiore traffico: il 24 e il 31 luglio, dalle 16 alle 22.

Gli enti proprietari e concessionari stradali provvederanno inoltre alla rimozione dei cantieri temporanei, dove possibile. Per i cantieri non eliminabili saranno adottate misure per ridurre l’impatto sulla viabilità.

Dove consultare le info traffico

Gli aggiornamenti sono disponibili tramite C.C.I.S.S., numero gratuito 1518, siti cciss.it e mobile.cciss.it, Rai Isoradio, Onda Verde e Televideo Rai. Per la rete Anas si possono utilizzare l’app “VAI” e il numero 800.841.148.

Info traffico in tempo reale su https://www.trasporti-italia.com/info-traffico/