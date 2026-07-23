Info traffico esodo estivo: bollino nero e divieti mezzi pesanti agosto
Info traffico e calendario dei divieti mezzi pesanti
Il traffico sulle strade e autostrade italiane aumenterà sensibilmente con l’inizio di agosto e le partenze per le vacanze. Secondo le previsioni diffuse da Viabilità Italia, i flussi più intensi dell’esodo estivo si concentreranno soprattutto nei primi due fine settimana del mese.
Le mattinate di sabato 1 e sabato 8 agosto 2026 saranno contrassegnate dal bollino nero, che indica il livello massimo di criticità. In queste ore sono attesi rallentamenti e code sulle principali direttrici verso le località di mare, montagna e le città d’arte.
Info traffico: le giornate più difficili
Il traffico inizierà a intensificarsi già dal venerdì pomeriggio. Per poi raggiungere i livelli più elevati durante il sabato. Situazioni impegnative sono previste anche domenica 2, venerdì 7, domenica 9 e nel fine settimana di Ferragosto.
Da domenica 16 agosto prenderà inoltre il via la prima fase del controesodo. I rientri diventeranno più consistenti nella seconda parte del mese, con picchi tra domenica e lunedì. Traffico sostenuto è previsto anche nel primo weekend di settembre.
Divieti mezzi pesanti ad agosto
Le limitazioni riguardano i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate in circolazione fuori dai centri abitati. Ecco il calendario dei principali divieti mezzi pesanti:
- 1 agosto: dalle 8 alle 22;
- 2 agosto: dalle 7 alle 22;
- 7 agosto: dalle 16 alle 22;
- 8 agosto: dalle 8 alle 22;
- 9 agosto: dalle 7 alle 22;
- 14 agosto: dalle 16 alle 22;
- 15 e 16 agosto: dalle 7 alle 22;
- 22 e 29 agosto: dalle 8 alle 16;
- 23 e 30 agosto: dalle 7 alle 22.
Gli enti stradali e i concessionari cercheranno di rimuovere i cantieri temporanei e di limitare l’impatto di quelli non eliminabili.
Prima di partire è consigliabile consultare le info traffico aggiornate, controllare il percorso e, quando possibile, evitare le ore da bollino nero. Una partenza programmata nelle prime ore del mattino o in serata può aiutare a ridurre i disagi durante l’esodo estivo.
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