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Il traffico sulle strade e autostrade italiane aumenterà sensibilmente con l’inizio di agosto e le partenze per le vacanze. Secondo le previsioni diffuse da Viabilità Italia, i flussi più intensi dell’esodo estivo si concentreranno soprattutto nei primi due fine settimana del mese.

Le mattinate di sabato 1 e sabato 8 agosto 2026 saranno contrassegnate dal bollino nero, che indica il livello massimo di criticità. In queste ore sono attesi rallentamenti e code sulle principali direttrici verso le località di mare, montagna e le città d’arte.

Info traffico: le giornate più difficili

Il traffico inizierà a intensificarsi già dal venerdì pomeriggio. Per poi raggiungere i livelli più elevati durante il sabato. Situazioni impegnative sono previste anche domenica 2, venerdì 7, domenica 9 e nel fine settimana di Ferragosto.

Da domenica 16 agosto prenderà inoltre il via la prima fase del controesodo. I rientri diventeranno più consistenti nella seconda parte del mese, con picchi tra domenica e lunedì. Traffico sostenuto è previsto anche nel primo weekend di settembre.

Divieti mezzi pesanti ad agosto

Le limitazioni riguardano i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate in circolazione fuori dai centri abitati. Ecco il calendario dei principali divieti mezzi pesanti:

1 agosto: dalle 8 alle 22;

2 agosto: dalle 7 alle 22;

7 agosto: dalle 16 alle 22;

8 agosto: dalle 8 alle 22;

9 agosto: dalle 7 alle 22;

14 agosto: dalle 16 alle 22;

15 e 16 agosto: dalle 7 alle 22;

22 e 29 agosto: dalle 8 alle 16;

23 e 30 agosto: dalle 7 alle 22.

Gli enti stradali e i concessionari cercheranno di rimuovere i cantieri temporanei e di limitare l’impatto di quelli non eliminabili.

Prima di partire è consigliabile consultare le info traffico aggiornate, controllare il percorso e, quando possibile, evitare le ore da bollino nero. Una partenza programmata nelle prime ore del mattino o in serata può aiutare a ridurre i disagi durante l’esodo estivo.

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