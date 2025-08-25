CAMION

La fine di agosto rappresenta un passaggio cruciale per la viabilità in Italia. Dopo il controesodo, i camionisti e le imprese di autotrasporto devono affrontare giornate intense di traffico, con limitazioni alla circolazione e congestioni sulle principali direttrici autostradali. Conoscere i divieti mezzi pesanti e le tratte a rischio è indispensabile per garantire puntualità nelle consegne e ridurre i ritardi.

Divieti mezzi pesanti dal 25 al 31 agosto 2025

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato le seguenti limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti sopra le 7,5 tonnellate:

Lunedì 25 – Venerdì 29 agosto : circolazione libera, periodo ideale per l’ autotrasporto .

: circolazione libera, periodo ideale per l’ . Sabato 30 agosto : divieto mezzi pesanti dalle 08:00 alle 16:00.

: dalle 08:00 alle 16:00. Domenica 31 agosto: divieto mezzi pesanti dalle 07:00 alle 22:00.

Sono valide le deroghe per trasporto di merci deperibili, servizi essenziali e collegamenti intermodali, fondamentali per il settore dell’autotrasporto internazionale.

Previsioni traffico dal 25 al 31 agosto

Le condizioni della viabilità per i mezzi pesanti saranno variabili:

25–27 agosto : traffico regolare (bollino verde), giornate consigliate per camionisti e imprese.

: (bollino verde), giornate consigliate per camionisti e imprese. 28–29 agosto : bollino arancione nelle ore centrali, traffico in miglioramento la sera.

: bollino arancione nelle ore centrali, in miglioramento la sera. Sabato 30 agosto : picco di traffico con bollino rosso, code estese sulle principali autostrade.

: picco di con bollino rosso, code estese sulle principali autostrade. Domenica 31 agosto: mattinata con criticità (bollino arancione), graduale miglioramento in serata.

Autostrade e statali a rischio congestione traffico

I tratti più problematici per l’autotrasporto e la circolazione dei mezzi pesanti restano:

A1 Milano–Napoli , soprattutto nelle tratte urbane.

, soprattutto nelle tratte urbane. A4 Torino–Trieste , congestionata tra Venezia e Udine.

, congestionata tra Venezia e Udine. A14 Bologna–Taranto , con code frequenti nei rientri estivi.

, con code frequenti nei rientri estivi. E45 Orte–Ravenna , a rischio saturazione nei fine settimana.

, a rischio saturazione nei fine settimana. SS1 Aurelia e SS16 Adriatica, percorse da numerosi camion diretti ai porti.

Particolarmente critica l’area di Trieste (Fernetti e Lisert), dove il traffico dei mezzi pesanti provoca code superiori ai 7 km, con gravi ripercussioni sull’autotrasporto internazionale. Autostrada H4 chiusa ai mezzi pesanti: ripercussioni per autotrasporto e interporti

Raccomandazioni per camionisti e imprese di autotrasporto

Pianificare i viaggi nei giorni feriali (25–29 agosto), quando non sono previsti divieti mezzi pesanti .

. Evitare i weekend critici (30 e 31 agosto), caratterizzati da traffico intenso .

. Programmare partenze serali per viaggiare con maggiore scorrevolezza.

Monitorare in tempo reale la situazione tramite CCISS, Autostrade e app di navigazione.

Controllare le deroghe ai divieti mezzi pesanti in caso di trasporto merci essenziali o collegamenti internazionali.

Dal 25 al 31 agosto 2025 il traffico dei mezzi pesanti sarà relativamente fluido nei giorni feriali, mentre il weekend porterà nuove limitazioni e criticità. Le imprese di autotrasporto e i camionisti dovranno sfruttare al massimo le finestre di circolazione libera, pianificare i viaggi con attenzione e monitorare costantemente la viabilità. Una gestione attenta dei divieti mezzi pesanti resta la chiave per ridurre i ritardi e mantenere l’efficienza logistica in una delle settimane più complesse dell’anno.

