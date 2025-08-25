Info traffico e divieti mezzi pesanti dal 25 al 31 agosto 2025
Ecco in dettaglio previsioni traffico e divieti mezzi pesanti del controesodo
La fine di agosto rappresenta un passaggio cruciale per la viabilità in Italia. Dopo il controesodo, i camionisti e le imprese di autotrasporto devono affrontare giornate intense di traffico, con limitazioni alla circolazione e congestioni sulle principali direttrici autostradali. Conoscere i divieti mezzi pesanti e le tratte a rischio è indispensabile per garantire puntualità nelle consegne e ridurre i ritardi.
Divieti mezzi pesanti dal 25 al 31 agosto 2025
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato le seguenti limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti sopra le 7,5 tonnellate:
- Lunedì 25 – Venerdì 29 agosto: circolazione libera, periodo ideale per l’autotrasporto.
- Sabato 30 agosto: divieto mezzi pesanti dalle 08:00 alle 16:00.
- Domenica 31 agosto: divieto mezzi pesanti dalle 07:00 alle 22:00.
Sono valide le deroghe per trasporto di merci deperibili, servizi essenziali e collegamenti intermodali, fondamentali per il settore dell’autotrasporto internazionale.
Previsioni traffico dal 25 al 31 agosto
Le condizioni della viabilità per i mezzi pesanti saranno variabili:
- 25–27 agosto: traffico regolare (bollino verde), giornate consigliate per camionisti e imprese.
- 28–29 agosto: bollino arancione nelle ore centrali, traffico in miglioramento la sera.
- Sabato 30 agosto: picco di traffico con bollino rosso, code estese sulle principali autostrade.
- Domenica 31 agosto: mattinata con criticità (bollino arancione), graduale miglioramento in serata.
Autostrade e statali a rischio congestione traffico
I tratti più problematici per l’autotrasporto e la circolazione dei mezzi pesanti restano:
- A1 Milano–Napoli, soprattutto nelle tratte urbane.
- A4 Torino–Trieste, congestionata tra Venezia e Udine.
- A14 Bologna–Taranto, con code frequenti nei rientri estivi.
- E45 Orte–Ravenna, a rischio saturazione nei fine settimana.
- SS1 Aurelia e SS16 Adriatica, percorse da numerosi camion diretti ai porti.
Particolarmente critica l’area di Trieste (Fernetti e Lisert), dove il traffico dei mezzi pesanti provoca code superiori ai 7 km, con gravi ripercussioni sull’autotrasporto internazionale. Autostrada H4 chiusa ai mezzi pesanti: ripercussioni per autotrasporto e interporti
Raccomandazioni per camionisti e imprese di autotrasporto
- Pianificare i viaggi nei giorni feriali (25–29 agosto), quando non sono previsti divieti mezzi pesanti.
- Evitare i weekend critici (30 e 31 agosto), caratterizzati da traffico intenso.
- Programmare partenze serali per viaggiare con maggiore scorrevolezza.
- Monitorare in tempo reale la situazione tramite CCISS, Autostrade e app di navigazione.
- Controllare le deroghe ai divieti mezzi pesanti in caso di trasporto merci essenziali o collegamenti internazionali.
Dal 25 al 31 agosto 2025 il traffico dei mezzi pesanti sarà relativamente fluido nei giorni feriali, mentre il weekend porterà nuove limitazioni e criticità. Le imprese di autotrasporto e i camionisti dovranno sfruttare al massimo le finestre di circolazione libera, pianificare i viaggi con attenzione e monitorare costantemente la viabilità. Una gestione attenta dei divieti mezzi pesanti resta la chiave per ridurre i ritardi e mantenere l’efficienza logistica in una delle settimane più complesse dell’anno.
